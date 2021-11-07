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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
2:0
Конец матча
Акрополис
0'
1:0
29' Гол
Сёдерберг Никлас
38' Желтая карточка
Унгман-Бакланд Себастьян
52' Желтая карточка
Бьоркман Йеспер
77' Желтая карточка
Сьёберг Аксель
80' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
2:0
90' Гол
Махолли Шкодран
90'+7
1
Энгдал
Адриан
24
Сьёберг
Аксель
II
5
Тити
Адиль
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
15
Перссон
Хоаким
6
Антонссон
Бьярни
8
Хеллберг
Сет
7
Селлин
Роббин
10
Плана
Леонард
14
Сёдерберг
Никлас
92
Orestis
Menka
3
Унгман-Бакланд
Себастьян
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
20
Никопулос
Сотириос
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
7
Хаммар
Фредрик
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
24
Стадлер
Эндрю
Браге
4-4-2
Акрополис
3-5-2

История личных встреч

Браге
Акрополис

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 12 (4) 0.43
Сёдерберг Никлас 4 0.14
Селлин Роббин 2 0.07
Лундин Антон 2 0.07
Карлберг Дуглас 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Махолли Шкодран 2 0.07
Йоханссон Александр 2 0.07
Перссон Хоаким 1 0.04
Лильестранд Маттиас 1 0.04
Хиндрикес Понтус 1 0.04
Антонссон Бьярни 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Filip Sjoeberg1 1 0.04
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.25
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.11
Осбринк Понтус 3 0.11
Фигероа Эрик 2 0.07
Вейлид Сесар 2 0.07
Никопулос Сотириос 2 0.07
Ларссон Даниэль 2 0.07
Стадлер Эндрю 1 0.04
Линдквист Никлас 1 0.04
Боувин Маттиас 1 0.04
Абрахамссон Александер 1 0.04
Петтерссон Оскар 1 0.04
Kewin Lounis 1 0.04
Димитриадис Панайотис 0 0
Хаммар Фредрик 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 8 0
Зеттерстрём Александр 6 1
Хиндрикес Понтус 6 0
Тити Адиль 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Плана Леонард 3 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Лундин Антон 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Сьёберг Аксель II 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 7 0
Никопулос Сотириос 7 0
Хаммар Фредрик 6 0
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Перссон Оскар 2 1
Айдаревич Астрит 2 0
Бьоркман Йеспер 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Унгман-Бакланд Себастьян 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Селин Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
24%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

19
23
13 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
16%
3
13%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
7
37%
5
22%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
0
0%
3
13%
76-90

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
1
6%
7
50%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
7
41%
1
7%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
8
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

34
29
12 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
5
15%
2
7%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
3
9%
9
31%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
4
12%
8
28%
61-75
12
35%
3
10%
76-90

Пропущено

41
40
21 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
7
17%
4
10%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
10
24%
6
15%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
4
10%
8
20%
61-75
8
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2
Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3 Ландскруна - Браге 2:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:0
Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0
Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 28 15 7 6 44 - 26 52
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Эстер Заявка 28 11 9 8 30 - 24 42
6. Норрбю Заявка 28 11 9 8 38 - 32 42
7. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
12. Акрополис Заявка 28 9 7 12 27 - 42 34
13. Браге Заявка 28 8 9 11 35 - 40 33
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 28 6 7 15 33 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 14 5 5 4 19 - 17 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Браге Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
13. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Унгман-Бакланд Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Сёдерберг Никлас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Браге 2:0 Акрополис онлайн


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