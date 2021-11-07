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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Эребру
0'
24' Желтая карточка
Валкер Кевин
0:1
44' Гол в свои ворота
Bjoern Paulsen
46'
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
11
Родич
Владимир
33
Амоо
Акинкунми
32
Мохаммед
Азиз
6
Боянич
Дарьян
2
Сандберг
Симон
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
20
Фрайди
Ричард
11
Бесара
Нахир
Хаммарбю
3-5-2
Эребру
4-4-2

Ход матча

24'
 
Валкер Кевин
44'
0:1
Bjoern Paulsen

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Хаммарбю
Эребру

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
2:1
А
3:0
А
5:1
А
2:3
А
2:0
А
1:2
А
0:3
А
3:1
ТМК
3:2
А
1:1
А
3:2
ТМК
2:1
А
1:2
А
2:2
С
1:1
С
2:1
А
0:1
А
2:0
ТМС
2:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 9 0.33
Амоо Акинкунми 8 (1) 0.3
Сельмани Астрит 4 0.15
Халили Абдул 4 (1) 0.15
Williot Swedberg 2 0.07
Андерсен Йеппе 2 0.07
Мохаммед Азиз 2 0.07
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Мадьяр Ричард 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.19
Мехмети Агон 4 0.15
Бесара Нахир 3 (1) 0.11
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Валкер Кевин 6 0
Мартенссон Йохан 5 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Бесара Нахир 2 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
7
27%
4
40%
76-90

Пропущено

15
29
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
6
40%
3
10%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
2
13%
8
28%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
10
45%
5
26%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
23%
3
16%
76-90

Забито

40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
5
13%
2
10%
1-15
5
13%
4
20%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
6
15%
3
15%
46-60
8
20%
2
10%
61-75
10
25%
7
35%
76-90

Пропущено

37
48
23 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 23
7
19%
5
10%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
12
32%
9
19%
31-45
3
8%
5
10%
46-60
4
11%
10
21%
61-75
7
19%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3
Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
2. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
3. АИК 1:0 Заявка 27 15 5 7 34 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю 0:1 Заявка 27 12 7 8 42 - 36 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
9. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
10. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
11. Хеккен 0:0 Заявка 27 8 9 10 42 - 40 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
15. Эребру 1:0 Заявка 27 5 5 17 19 - 50 20
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 27 3 5 19 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 14 12 2 0 23 - 6 38
2. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
3. Хаммарбю 0:1 Заявка 14 9 3 2 27 - 15 30
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Хеккен 0:0 Заявка 14 5 4 5 27 - 20 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс 0:0 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен 0:0 Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК 1:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 27 10
15. Эребру 1:0 Заявка 14 3 1 10 9 - 31 10
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 14 0 3 11 6 - 30 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    Валкер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Эребру
2.05
7.05
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 0:1 Эребру онлайн


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