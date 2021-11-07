Швеция: Аллсвенскан 2021
3:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
24' Желтая карточкаВалкер Кевин
0:1
44' Гол в свои воротаBjoern Paulsen
48' Желтая карточкаБергмарк Никлас
1:1
52' ГолСандберг Симон
56' Желтая карточкаМартенссон Йохан
1:2
64' ГолБесара Нахир
2:2
66' ГолАмоо Акинкунми
3:2
85' ГолЛюдвигсон Густав
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
24'
44'
0:1
48'
52'
1:1
56'
64'
1:2
66'
2:2
85'
3:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Хаммарбю
Эребру
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|10
|0.37
|Амоо Акинкунми
|9 (1)
|0.33
|Сельмани Астрит
|4
|0.15
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.15
|Williot Swedberg
|2
|0.07
|Андерсен Йеппе
|2
|0.07
|Мохаммед Азиз
|2
|0.07
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.19
|Бесара Нахир
|4 (1)
|0.15
|Мехмети Агон
|4
|0.15
|Колландер Деннис
|2
|0.07
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Али Хусейн
|0
|0
|Валкер Кевин
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Мартенссон Йохан
|6
|0
|Валкер Кевин
|6
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
11
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
3
27%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
8
27%
4
36%
76-90
Пропущено
16
33
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
6
38%
3
9%
1-15
2
13%
6
18%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
2
13%
9
27%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
10
45%
5
26%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
23%
3
16%
76-90
Забито
44
21
17 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
5
11%
2
10%
1-15
5
11%
4
19%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
7
16%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
11
25%
7
33%
76-90
Пропущено
38
52
23 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
7
18%
5
10%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
12
32%
10
19%
31-45
3
8%
6
12%
46-60
5
13%
11
21%
61-75
7
18%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3
Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|54 - 28
|54
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|45 - 37
|46
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|42 - 33
|44
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|35 - 32
|42
|8.
|Хеккен
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|44 - 40
|35
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 34
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 46
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 16
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|6.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3