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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хаммарбю
3:2
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
24' Желтая карточка
Валкер Кевин
0:1
44' Гол в свои ворота
Bjoern Paulsen
48' Желтая карточка
Бергмарк Никлас
1:1
52' Гол
Сандберг Симон
56' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
1:2
64' Гол
Бесара Нахир
2:2
66' Гол
Амоо Акинкунми
3:2
85' Гол
Людвигсон Густав
90'+5
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
11
Родич
Владимир
33
Амоо
Акинкунми
32
Мохаммед
Азиз
6
Боянич
Дарьян
2
Сандберг
Симон
21
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
20
Фрайди
Ричард
11
Бесара
Нахир
Хаммарбю
3-5-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Эребру

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
2:1
А
3:0
А
5:1
А
2:3
А
2:0
А
1:2
А
0:3
А
3:1
ТМК
3:2
А
1:1
А
3:2
ТМК
2:1
А
1:2
А
2:2
С
1:1
С
2:1
А
0:1
А
2:0
ТМС
2:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 10 0.37
Амоо Акинкунми 9 (1) 0.33
Сельмани Астрит 4 0.15
Халили Абдул 4 (1) 0.15
Williot Swedberg 2 0.07
Андерсен Йеппе 2 0.07
Мохаммед Азиз 2 0.07
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Мадьяр Ричард 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.19
Бесара Нахир 4 (1) 0.15
Мехмети Агон 4 0.15
Колландер Деннис 2 0.07
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Али Хусейн 0 0
Валкер Кевин 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Мартенссон Йохан 6 0
Валкер Кевин 6 0
Герзич Нордин 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Бесара Нахир 2 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
11
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
3
27%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
5
17%
2
18%
61-75
8
27%
4
36%
76-90

Пропущено

16
33
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
6
38%
3
9%
1-15
2
13%
6
18%
16-30
2
13%
5
15%
31-45
2
13%
4
12%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
2
13%
9
27%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
10
45%
5
26%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
23%
3
16%
76-90

Забито

44
21
17 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
5
11%
2
10%
1-15
5
11%
4
19%
16-30
7
16%
2
10%
31-45
7
16%
3
14%
46-60
9
20%
3
14%
61-75
11
25%
7
33%
76-90

Пропущено

38
52
23 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
7
18%
5
10%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
12
32%
10
19%
31-45
3
8%
6
12%
46-60
5
13%
11
21%
61-75
7
18%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3
Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0
Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 27 16 6 5 54 - 28 54
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 27 13 5 9 42 - 33 44
7. Кальмар 0:0 Заявка 27 11 9 7 35 - 32 42
8. Хеккен Заявка 27 9 8 10 44 - 40 35
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг 0:1 Заявка 27 9 7 11 33 - 34 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 14 21
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг 0:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 16 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 14 8 3 3 25 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 19 17
6. Гётеборг 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    24'
    Валкер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хаммарбю 3:2 Эребру онлайн


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