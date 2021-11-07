Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
0:1
27' ГолРикс Сёрен
27' Желтая карточкаРикс Сёрен
35' Желтая карточкаПенья Серхио
17
Вендт
Оскар
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
27'
0:1
27'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Гётеборг
Мальмё
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.26
|Сана Тобиас
|6 (3)
|0.22
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.15
|Вендт Оскар
|2
|0.07
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Сёдер Робин
|2
|0.07
|Юханссон Карл II
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Терн Симон
|1
|0.04
|Айеш Хосам
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|14 (2)
|0.52
|Бирманчевич Велько
|9
|0.33
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.22
|Налич Ади
|6
|0.22
|Рикс Сёрен
|5
|0.19
|Бергет Йо Инге
|4 (1)
|0.15
|Ракип Эрдаль
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|7
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Инносент Бонке
|5
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Абубакари Малик
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
6
32%
6
26%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
13
30
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
2
15%
5
17%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
2
15%
5
17%
61-75
3
23%
6
20%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
6
32%
1
8%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Забито
32
53
14 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
9%
9
17%
1-15
5
16%
7
13%
16-30
6
19%
9
17%
31-45
7
22%
11
21%
46-60
4
13%
7
13%
61-75
7
22%
10
19%
76-90
Пропущено
34
28
19 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 19
7
21%
3
11%
1-15
5
15%
5
18%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
9
26%
6
21%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
3
9%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2
Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|54 - 28
|54
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|45 - 37
|46
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|42 - 33
|44
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|35 - 32
|42
|8.
|Хеккен
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|44 - 40
|35
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 34
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 46
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 16
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|6.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3