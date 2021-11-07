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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
0:2
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
0:1
27' Гол
Рикс Сёрен
27' Желтая карточка
Рикс Сёрен
35' Желтая карточка
Пенья Серхио
0:2
70' Гол
Рикс Сёрен
89' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
90'+5
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
5
Рикс
Сёрен
8
Пенья
Серхио
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
19
Бирманчевич
Велько
Гётеборг
4-4-2
Мальмё
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Рикс Сёрен
(Бирманчевич Велько)
27'
 
Рикс Сёрен
35'
 
Пенья Серхио
51'
 
Налич Ади
Кристиансен Андерс
62'
 
Ракип Эрдаль
Левицки Оскар
70'
0:2
Рикс Сёрен
(Налич Ади)
73'
Эрлингмарк Огюст
Терн Симон
 
73'
Якоб Кевин
Айеш Хосам
 
87'
 
Абубакари Малик
Пенья Серхио
87'
 
Брорссон Франц
Рикс Сёрен
89'
 
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Гётеборг
Мальмё

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.26
Сана Тобиас 6 (3) 0.22
Сигторссон Колбейнн 4 0.15
Вендт Оскар 2 0.07
Якоб Кевин 2 0.07
Сёдер Робин 2 0.07
Юханссон Карл II 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.04
Терн Симон 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 14 (2) 0.52
Бирманчевич Велько 9 0.33
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.22
Налич Ади 6 0.22
Рикс Сёрен 6 0.22
Бергет Йо Инге 4 (1) 0.15
Ракип Эрдаль 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нильсен Лассе 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 7 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Налич Ади 6 0
Инносент Бонке 5 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Далин Юхан 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
6
32%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
21%
4
16%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

13
30
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
2
15%
5
17%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
1
8%
5
17%
46-60
2
15%
5
17%
61-75
3
23%
6
20%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
6
32%
1
8%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Забито

32
55
14 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 18
10 Не забивали 3
3
9%
9
16%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
6
19%
9
16%
31-45
7
22%
11
20%
46-60
4
13%
8
15%
61-75
7
22%
10
18%
76-90

Пропущено

36
28
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 19
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
5
18%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
9
25%
6
21%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
3
8%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2
Мальмё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 27 16 6 5 55 - 28 54
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 27 9 8 10 44 - 40 35
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг Заявка 27 9 7 11 33 - 35 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Пенья Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гётеборг 0:2 Мальмё онлайн


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