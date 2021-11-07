Швеция: Суперэттан 2021
0:1
Первый тайм: 26'
0:1
12' ГолГётессон Виктор
20
Даль
Линус
15
Форс
Виктор
21
Маннс
Йеспер
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
14 Nsima PeterНападающий
-
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Виланд ЙоханВратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
12'
0:1
История личных встреч
Фалькенберг
Сирианска Эскильстуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.21
|Кизито Кваме
|6
|0.21
|Веде Антон
|4
|0.14
|Хинтса Оливер
|3
|0.11
|Нильссон Мелькер
|2
|0.07
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|Энглунд Тобиас
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.04
|Даль Линус
|1
|0.04
|Эрикссон Адам
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Godwin Aguda
|1
|0.04
|Бьерклунд Калле
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Nsima Peter
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.32
|Коффей Эшли
|8
|0.29
|Гётессон Виктор
|3
|0.11
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.11
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Якубу Алию
|2
|0.07
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Тихи Робин
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Карточки
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|9
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Карлссон Кристоффер
|2
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Даль Линус
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|8
|2
|Коффей Эшли
|8
|0
|Такахаши Кадзуки
|7
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Алсанати Андре
|4
|0
|Мишель Феликс
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
2
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Пропущено
24
23
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
8
33%
5
22%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
21%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
7
30%
3
23%
76-90
Забито
31
35
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
6
19%
6
17%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
4
13%
9
26%
76-90
Пропущено
47
36
13 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
2
4%
3
8%
1-15
2
4%
6
17%
16-30
9
19%
5
14%
31-45
13
28%
7
19%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
14
30%
30%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фалькенберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|28
|14
|8
|6
|40 - 25
|50
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 28
|43
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 24
|40
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 37
|34
|12.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|13.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 38
|31
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 49
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 10
|24
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|10.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 15
|17
|7.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Эстер
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 24
|9