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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
0:1
Первый тайм: 26'
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
12' Гол
Гётессон Виктор
26'
31
Норинг
Виктор
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
8
Карлссон
Тобиас
II
18
Боргстрем
Линус
6
Веде
Антон
20
Даль
Линус
28
Нильссон
Мелькер
25
Энглунд
Тобиас
9
Хинтса
Оливер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
2
Тихи
Робин
21
Маннс
Йеспер
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
17
Лушаку
Исмет
19
Хольмстрём
Александр
Аль
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
Фалькенберг
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Фалькенберг
Сирианска Эскильстуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
А
1:0
А
0:0
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.21
Кизито Кваме 6 0.21
Веде Антон 4 0.14
Хинтса Оливер 3 0.11
Нильссон Мелькер 2 0.07
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.07
Энглунд Тобиас 1 0.04
Карлссон Тобиас II 1 0.04
Даль Линус 1 0.04
Эрикссон Адам 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Godwin Aguda 1 0.04
Бьерклунд Калле 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Nsima Peter 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.32
Коффей Эшли 8 0.29
Гётессон Виктор 3 0.11
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.11
Алсанати Андре 3 (1) 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Якубу Алию 2 0.07
Линнер Альбин 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Тихи Робин 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Такахаши Кадзуки 0 0

Карточки

Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 9 1
Норен Аксель 6 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Кизито Кваме 1 1
Карлссон Кристоффер 2 0
Веде Антон 2 0
Энглунд Тобиас 2 0
Даль Линус 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 8 2
Коффей Эшли 8 0
Такахаши Кадзуки 7 0
Редин Понтус 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Форс Виктор 5 0
Шауш Абделькарим Маммар 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Алсанати Андре 4 0
Мишель Феликс 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Ларссон Адам 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
2
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Пропущено

24
23
6 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
8
33%
5
22%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
21%
4
17%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
13
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
7
30%
3
23%
76-90

Забито

31
35
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
6
19%
6
17%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
4
13%
9
26%
76-90

Пропущено

47
36
13 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
2
4%
3
8%
1-15
2
4%
6
17%
16-30
9
19%
5
14%
31-45
13
28%
7
19%
46-60
7
15%
6
17%
61-75
14
30%
30%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фалькенберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1
Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1 Сирианска Эскильстуна - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Вестерос 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 28 14 8 6 40 - 25 50
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Норрбю 0:0 Заявка 28 11 10 7 37 - 28 43
5. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
6. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
7. Эстер 0:0 Заявка 28 10 10 8 29 - 24 40
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 28 9 7 12 35 - 37 34
12. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
13. ГАИС 0:0 Заявка 28 9 4 15 29 - 38 31
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг 0:1 Заявка 28 6 7 15 30 - 49 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер 0:0 Заявка 14 6 6 2 15 - 10 24
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Норрбю 0:0 Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
10. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
16. ГАИС 0:0 Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Норрбю 0:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 13 20
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. ГАИС 0:0 Заявка 14 5 2 7 13 - 15 17
7. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8. Эстер 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг 0:1 Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна 1:0 Заявка 14 2 3 9 11 - 24 9
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
4.72
3.98
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фалькенберг 0:1 Сирианска Эскильстуна онлайн


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