Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи

88' Г О О О О Л - Кизито Кваме бьет в цель!

83' Ashley Coffey уходит с поля. Adam Larsson выходит вместо него

75' Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!

72' Мишель Феликс получил желтую карточку от судьи

68' Энглунд Тобиас уходит с поля. Umar Bala Mohammed выходит вместо него

61' Г О О О О Л - Nsima Peter бьет в цель!

56' Г О О О О Л - Nsima Peter бьет в цель!

50' Даль Линус получил желтую карточку от судьи

49' Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!

46' Карлссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи