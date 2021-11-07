Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Перерыв
Стадион: Френдс Арена
1:0
27' ГолСтефанелли Николас
29' Желтая карточкаZachary Elbouzedi
25
Оума
Эрик
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
АИК
Эстерсунд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|8
|0.3
|Бауи Набиль
|7
|0.26
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.11
|Милошевич Александер
|3
|0.11
|Радулович Боян
|3
|0.11
|Гойтом Хенок
|2
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
|Zachary Elbouzedi
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.37
|Кпозо Патрик
|2
|0.07
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.07
|Мукийби Рональд
|2
|0.07
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Вейманс Марко
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|11
|0
|Милошевич Александер
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Zachary Elbouzedi
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Вейманс Марко
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
20%
3
38%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
27
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
4
50%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
38%
2
7%
61-75
1
13%
9
33%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
5
45%
5
26%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Забито
31
27
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
6
19%
5
19%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
9
29%
29%
7
26%
76-90
Пропущено
23
46
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
2
9%
6
13%
1-15
7
30%
7
15%
16-30
2
9%
8
17%
31-45
3
13%
7
15%
46-60
6
26%
5
11%
61-75
3
13%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0
АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|2.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|3.
|АИК
|1:0 Заявка
|27
|15
|5
|7
|34 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 36
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|11.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|42 - 40
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|15.
|Эребру
|1:0 Заявка
|27
|5
|5
|17
|19 - 50
|20
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|23 - 6
|38
|2.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 15
|30
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|27 - 20
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 27
|10
|15.
|Эребру
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 31
|10
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 30
|3