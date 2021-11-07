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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
3:0
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
27' Гол
Стефанелли Николас
29' Желтая карточка
Zachary Elbouzedi
2:0
62' Гол
Zachary Elbouzedi
3:0
73' Гол
Бауи Набиль
79' Желтая карточка
Колкетт Чарли
90'+4
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
13
Фрицсон
Людвиг
22
Колкетт
Чарли
6
Досис
Николаос
11
Бельман
Хенрик
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
АИК
4-4-2
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

27'
Стефанелли Николас
(Оума Эрик)
1:0
29'
Zachary Elbouzedi
 
59'
 
Карлссон Грач Себастьян
Фрицсон Людвиг
62'
Zachary Elbouzedi
2:0
69'
Гойтом Хенок
Ринг Эрик
 
73'
Бауи Набиль
(Zachary Elbouzedi)
3:0
74'
 
Вейманс Марко
Бельман Хенрик
79'
 
Колкетт Чарли
82'
Рогич Филип
Бауи Набиль
 
82'
Amar Abdirahman Ahmed
Стефанелли Николас
 
82'
Офори Эбенезер
Хуссейн Билаль
 
88'
Айяри Ясин
Zachary Elbouzedi
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

АИК
Эстерсунд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
А
1:2
А
1:2
А
0:1
А
1:3
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
2:2
А
2:0
А
0:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 8 0.3
Бауи Набиль 8 0.3
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.11
Милошевич Александер 3 0.11
Радулович Боян 3 0.11
Гойтом Хенок 2 0.07
Оума Эрик 1 0.04
Юлятупа Саку 1 0.04
Zachary Elbouzedi 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.37
Кпозо Патрик 2 0.07
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.07
Мукийби Рональд 2 0.07
Хёрберг Феликс 1 0.04
Кроон Симон 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейманс Марко 1 0.04
Штольт Малкольм 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 11 0
Милошевич Александер 4 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Бауи Набиль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Zachary Elbouzedi 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Самуэль 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Фрицсон Людвиг 5 0
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Вейманс Марко 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Досис Николаос 3 0
Колкетт Чарли 2 0
Кпозо Патрик 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Кроон Симон 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
12 Забивали первыми 2
14 Не забивали 22
4
17%
3
38%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
5
22%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
2
25%
76-90

Пропущено

8
30
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
4
50%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
3
38%
4
13%
61-75
1
13%
9
30%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
5
45%
5
26%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Забито

34
27
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
6
18%
5
19%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
4
12%
3
11%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
9
26%
7
26%
76-90

Пропущено

23
49
11 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 23
2
9%
6
12%
1-15
7
30%
8
16%
16-30
2
9%
8
16%
31-45
3
13%
7
14%
46-60
6
26%
7
14%
61-75
3
13%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0
АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 27 16 6 5 54 - 28 54
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 27 13 5 9 42 - 33 44
7. Кальмар 0:0 Заявка 27 11 9 7 35 - 32 42
8. Хеккен Заявка 27 9 8 10 44 - 40 35
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг 0:1 Заявка 27 9 7 11 33 - 34 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 14 21
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг 0:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 16 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 14 8 3 3 25 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 19 17
6. Гётеборг 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Zack Elbouzedi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АИК 3:0 Эстерсунд онлайн


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