Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Перерыв
Стадион: Guldfaageln Arena
29' Желтая карточкаВальквист Линус
31' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
29'
31'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Кальмар
Норрчёпинг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
27 матчей
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|10 (3)
|0.37
|Ринг Джонатан
|7 (1)
|0.26
|Янссон Исак
|5
|0.19
|Фролинг Нильс
|4
|0.15
|Ромариньо Перейра
|3
|0.11
|Ринг Себастьян
|3
|0.11
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|16
|0.59
|Бьёрк Карл
|6
|0.22
|Нюман Кристоффер
|4
|0.15
|Вальквист Линус
|3
|0.11
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Скуласон Ари
|2
|0.07
|Сема Майч
|2
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Бергквист Дуг
|1
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Кастегрен Хенрик
|5
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Абдулразак Исхак
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
5
29%
29%
6
35%
61-75
4
24%
2
12%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
6%
3
12%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
7
39%
2
8%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
10
38%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
5
28%
3
21%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Забито
35
43
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
9%
5
12%
1-15
5
14%
8
19%
16-30
5
14%
5
12%
31-45
9
26%
3
7%
46-60
7
20%
10
23%
61-75
6
17%
12
28%
76-90
Пропущено
32
32
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
9
28%
4
13%
1-15
3
9%
8
25%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0
Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3
Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|54 - 28
|54
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|45 - 37
|46
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|42 - 33
|44
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|35 - 32
|42
|8.
|Хеккен
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|44 - 40
|35
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 34
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|28 - 46
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|13.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 16
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|6.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3