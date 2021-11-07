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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:0
Перерыв

Стадион:
Норрчёпинг
0'
29' Желтая карточка
Вальквист Линус
31' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
11
Ринг
Джонатан
31
Фролинг
Нильс
10
Сахпекидис
Филип
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
16
Агардиус
Виктор
18
Скуласон
Ари
7
Франссон
Александер
8
Абдулразак
Исхак
10
Леви
Йонатан
23
Сема
Майч
15
Бьёрк
Карл
5
Нюман
Кристоффер
Кальмар
4-3-3
Норрчёпинг
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Вальквист Линус
31'
 
Кастегрен Хенрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Кальмар
Норрчёпинг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

27 матчей

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

37%
37%
26%
10 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 10 (3) 0.37
Ринг Джонатан 7 (1) 0.26
Янссон Исак 5 0.19
Фролинг Нильс 4 0.15
Ромариньо Перейра 3 0.11
Ринг Себастьян 3 0.11
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 16 0.59
Бьёрк Карл 6 0.22
Нюман Кристоффер 4 0.15
Вальквист Линус 3 0.11
Леви Йонатан 2 (1) 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Скуласон Ари 2 0.07
Сема Майч 2 0.07
Агардиус Виктор 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Абдулразак Исхак 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Франссон Александер 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Юханссон Петр 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Бергквист Дуг 1 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Кастегрен Хенрик 5 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Вальквист Линус 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Абдулразак Исхак 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
5
29%
29%
6
35%
61-75
4
24%
2
12%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
29%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
6%
3
12%
1-15
4
22%
4
15%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
7
39%
2
8%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
10
38%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
5
28%
3
21%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Забито

35
43
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
3
9%
5
12%
1-15
5
14%
8
19%
16-30
5
14%
5
12%
31-45
9
26%
3
7%
46-60
7
20%
10
23%
61-75
6
17%
12
28%
76-90

Пропущено

32
32
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
9
28%
4
13%
1-15
3
9%
8
25%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0
Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3
Норрчёпинг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 27 16 6 5 54 - 28 54
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
5. Хаммарбю Заявка 27 13 7 7 45 - 37 46
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 27 13 5 9 42 - 33 44
7. Кальмар 0:0 Заявка 27 11 9 7 35 - 32 42
8. Хеккен Заявка 27 9 8 10 44 - 40 35
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг 0:1 Заявка 27 9 7 11 33 - 34 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 27 8 4 15 28 - 46 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё 1:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 14 21
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
13. Гётеборг 0:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 16 18
14. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:0 Заявка 14 8 3 3 25 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар 0:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 19 17
6. Гётеборг 0:1 Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Норрчёпинг
2.55
3.66
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Норрчёпинг онлайн


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