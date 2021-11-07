Швеция: Суперэттан 2021
19' Желтая карточкаВангберг Август
23
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
19'
История личных встреч
Эстер
ГАИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|8
|0.29
|Хейкссон Алекс
|4
|0.14
|Эрнблом Филип
|3 (1)
|0.11
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Кин Джеймс
|2
|0.07
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Варманен Тату
|1
|0.04
|Энгквист Эмиль
|1
|0.04
|Муянич Амел
|1
|0.04
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.21
|Линдберг Юлиус
|3
|0.11
|Стернер Даниэль
|3
|0.11
|Александерссон Симон
|3
|0.11
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Александерссон Виктор
|2
|0.07
|Ярсуват Ричард
|2
|0.07
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Хейкссон Алекс
|3
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерссон Йохан II
|4
|0
|Андерсен Никлас II
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
14%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
36%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Забито
28
29
9 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
2
7%
5
17%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
8
29%
8
28%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
6
21%
6
21%
76-90
Пропущено
25
38
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
1
4%
4
11%
1-15
3
12%
10
26%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
4
16%
7
18%
46-60
4
16%
7
18%
61-75
8
32%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2
Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|28
|14
|8
|6
|40 - 25
|50
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 28
|43
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|28
|10
|10
|8
|29 - 24
|40
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 37
|34
|12.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|13.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 38
|31
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 49
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|15 - 10
|24
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|10.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 15
|17
|7.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Эстер
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 24
|9