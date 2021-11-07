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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
1:0
Конец матча
ГАИС
0'
20' Желтая карточка
Вангберг Август
1:0
39' Гол
Варманен Тату
59' Желтая карточка
Оберг Йоаким
76' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
90' Желтая карточка
Андерсен Никлас
90'+4
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
23
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
2
Павич
Маттиас
19
Мортенсен
Николас
27
Нордстрём
Билли
10
Вестермарк
Йеспер
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
6
Вангберг
Август
4
Оберг
Йоаким
7
Ладан
Никола
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
21
Александерссон
Симон
11
Линдберг
Юлиус
Эстер
4-2-3-1
ГАИС
3-4-3

История личных встреч

Эстер
ГАИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 8 0.29
Хейкссон Алекс 4 0.14
Эрнблом Филип 3 (1) 0.11
Рочестер Соренсен Марк 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Кин Джеймс 2 0.07
Вестермарк Йеспер 2 0.07
Варманен Тату 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Лима Лукас 1 0.04
Энгквист Эмиль 1 0.04
Муянич Амел 1 0.04
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.21
Линдберг Юлиус 3 0.11
Стернер Даниэль 3 0.11
Александерссон Симон 3 0.11
Вангберг Август 2 0.07
Александерссон Виктор 2 0.07
Ярсуват Ричард 2 0.07
Марич Аднан 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Стенберг Джон 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Энгквист Эмиль 2 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерсен Никлас II 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Вангберг Август 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
2
13%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
5
33%
5
36%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
7
29%
29%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90

Забито

29
29
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
2
7%
5
17%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
8
28%
8
28%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
6
21%
6
21%
76-90

Пропущено

25
39
9 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
1
4%
4
10%
1-15
3
12%
10
26%
16-30
5
20%
5
13%
31-45
4
16%
7
18%
46-60
4
16%
7
18%
61-75
8
32%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0 Вестерос - Эстер 0:0 Эстер - Норрбю 0:0
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2
Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 28 15 7 6 44 - 26 52
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Эстер Заявка 28 11 9 8 30 - 24 42
6. Норрбю Заявка 28 11 9 8 38 - 32 42
7. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 28 9 7 12 38 - 40 34
12. Акрополис 0:1 Заявка 28 9 7 12 27 - 41 34
13. Браге 1:0 Заявка 28 8 9 11 34 - 40 33
14. ГАИС Заявка 28 9 3 16 29 - 39 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 28 6 7 15 33 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис 0:1 Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 14 5 5 4 19 - 17 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Браге 1:0 Заявка 14 5 4 5 17 - 18 19
13. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
8. ГАИС Заявка 14 5 1 8 13 - 16 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге 1:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис 0:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 2 3 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Варманен Тату бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Вангберг Август получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстер 1:0 ГАИС онлайн


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