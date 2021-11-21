Швеция: Суперэттан 2021
0:0
Первый тайм: 39'
25' Желтая карточкаТихи Робин
22
Люнг
Даниэль
19
Бук
Робин
15
Форс
Виктор
21
Маннс
Йеспер
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
25'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|7
|0.24
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.21
|Эдквист Адриан
|5
|0.17
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.1
|Свенссон Йеспер
|1
|0.03
|Edin Hamidovic
|1
|0.03
|Зейдан Мустафа
|1
|0.03
|Николич Марко
|1
|0.03
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.03
|Люнг Даниэль
|1
|0.03
|Фендрих Фредрик
|1
|0.03
|Бекай Перпарим
|1
|0.03
|Нордстрем Элиас
|1
|0.03
|Барни Юнес
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|11
|0.38
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.31
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.1
|Гётессон Виктор
|3
|0.1
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Якубу Алию
|2
|0.07
|Линнер Альбин
|1
|0.03
|Мишель Феликс
|1
|0.03
|Базе Марван
|1
|0.03
|Ларссон Адам
|1
|0.03
|Тихи Робин
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фендрих Фредрик
|5
|1
|Свенссон Йеспер
|6
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|2
|1
|Эдквист Адриан
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|0
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Густафсон Элиас
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|9
|2
|Такахаши Кадзуки
|8
|0
|Коффей Эшли
|8
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0
|Мишель Феликс
|3
|1
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Алсанати Андре
|4
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
15%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
5
33%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
8%
2
8%
1-15
4
33%
4
15%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
17%
6
23%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Забито
31
39
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 9
5
16%
7
18%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
7
23%
6
15%
31-45
5
16%
6
15%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
6
19%
9
23%
76-90
Пропущено
33
39
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
15%
3
8%
1-15
6
18%
6
15%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
8
24%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Норрбю
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|41 - 36
|44
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|30 - 34
|36
|11.
|Вестерос
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|34 - 38
|35
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|38 - 40
|35
|13.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|27 - 42
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|29
|9
|4
|16
|29 - 39
|31
|15.
|Васалунд
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 50
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9