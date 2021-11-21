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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Эльфсборг
0' 39'
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
11
Кроон
Самуэль
14
Боман
Микаэль
10
Карим
Садат
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
29
Занден
Оливер
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Хальмстад
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Хальмстад
Эльфсборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.21
Карим Садат 5 0.18
Аль-Аммари Амир 3 0.11
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 7 0.25
Оккельс Йеппе 7 0.25
Ндионе Мароки 5 (1) 0.18
Бернхардссон Александер 4 0.14
Альм Расмус 4 0.14
Ларссон Йохан 3 0.11
Вяйсянен Лео 3 0.11
Гудьонсен Свейнн 3 0.11
Ольссон Симон 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 6 1
Странд Симон 5 1
Фрик Пер 6 0
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
21
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
20%
6
29%
1-15
3
30%
4
19%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
2
20%
4
19%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
6
38%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
2
20%
7
29%
29%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

20
45
12 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
4
20%
13
29%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
6
13%
31-45
2
10%
5
11%
46-60
1
5%
7
16%
61-75
5
25%
8
18%
76-90

Пропущено

26
29
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
4
15%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
6
23%
12
41%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 28 15 5 8 45 - 29 50
5. Хаммарбю 2:0 Заявка 28 14 7 7 47 - 37 49
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг Заявка 27 9 7 11 33 - 35 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад 0:0 Заявка 28 6 13 9 21 - 25 31
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 28 8 4 16 28 - 48 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю 2:0 Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 6 1 7 18 - 19 19
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 10 1 10 - 8 19
14. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
6. Хаммарбю 2:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
7. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
8. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
10. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Эльфсборг
3.33
3.30
2.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Эльфсборг онлайн


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