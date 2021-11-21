Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Oerjans Vall
10
Карим
Садат
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Хальмстад
Эльфсборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед
27 матчей
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.21
|Карим Садат
|5
|0.18
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.11
|Боман Микаэль
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|7
|0.25
|Оккельс Йеппе
|7
|0.25
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.18
|Бернхардссон Александер
|4
|0.14
|Альм Расмус
|4
|0.14
|Ларссон Йохан
|3
|0.11
|Вяйсянен Лео
|3
|0.11
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.11
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.04
|Ондрейка Якоб
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|9
|0
|Хольст Фредерик
|6
|1
|Странд Симон
|5
|1
|Фрик Пер
|6
|0
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Ларссон Йохан
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Мауду
|1
|1
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Ольссон Симон
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
21
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
20%
6
29%
1-15
3
30%
4
19%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
4
19%
61-75
2
20%
4
19%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
6
38%
76-90
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
2
20%
7
29%
29%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Забито
20
45
12 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
4
20%
13
29%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
6
13%
31-45
2
10%
5
11%
46-60
1
5%
7
16%
61-75
5
25%
8
18%
76-90
Пропущено
26
29
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
4
15%
3
10%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
6
23%
12
41%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|4.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|28
|15
|5
|8
|45 - 29
|50
|5.
|Хаммарбю
|2:0 Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 37
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|36 - 32
|44
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|42 - 34
|43
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 35
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|28
|6
|13
|9
|21 - 25
|31
|14.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|28
|8
|4
|16
|28 - 48
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 19
|19
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|14
|3
|10
|1
|10 - 8
|19
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|6.
|Хаммарбю
|2:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3