Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!

83' Samuel Kroon уходит с поля. Викстрём Эмиль выходит вместо него

73' Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи

68' Оккельс Йеппе уходит с поля. Jacob Ondrejka выходит вместо него

63' Фрик Пер получил желтую карточку от судьи

63' ОН ПРОМАЗАЛ - Samuel Kroon пробил пенальти, но не смог забить!