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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
0:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:0
63' Не забитый пенальти
Кроон Самуэль
63' Желтая карточка
Фрик Пер
73' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
0:1
90' Гол
Ондрейка Якоб
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
11
Кроон
Самуэль
14
Боман
Микаэль
10
Карим
Садат
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
29
Занден
Оливер
10
Ольссон
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Хальмстад
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

63'
Кроон Самуэль
0:0
63'
 
Фрик Пер
66'
Йоханссон Александр
Боман Микаэль
 
68'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
72'
 
Альм Расмус
Бернхардссон Александер
73'
 
Вяйсянен Лео
81'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
83'
Викстрём Эмиль
Кроон Самуэль
 
83'
Ахльстранд Эрик
Боаки Томас
 
90'
0:1
Ондрейка Якоб

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Хальмстад
Эльфсборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.21
Карим Садат 5 0.18
Аль-Аммари Амир 3 0.11
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 7 0.25
Оккельс Йеппе 7 0.25
Ндионе Мароки 5 (1) 0.18
Бернхардссон Александер 4 0.14
Альм Расмус 4 0.14
Ларссон Йохан 3 0.11
Вяйсянен Лео 3 0.11
Гудьонсен Свейнн 3 0.11
Ольссон Симон 2 0.07
Ондрейка Якоб 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 6 1
Фрик Пер 7 0
Странд Симон 5 1
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Альм Расмус 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
20%
6
27%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
10%
4
18%
61-75
2
20%
5
23%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
6
38%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 11
22 Не забивали 16
2
20%
7
29%
29%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
2
20%
5
21%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
4
22%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

20
46
12 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
4
20%
13
28%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
6
13%
31-45
2
10%
5
11%
46-60
1
5%
7
15%
61-75
5
25%
9
20%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
4
15%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
7
26%
12
41%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0
Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
4. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг Заявка 27 9 7 11 33 - 35 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
6. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
7. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
8. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
10. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 0:1 Эльфсборг онлайн


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