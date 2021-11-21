Швеция: Суперэттан 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Каргбо МайклНападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Акрополис
ГАИС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.24
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.1
|Осбринк Понтус
|3
|0.1
|Фигероа Эрик
|2
|0.07
|Вейлид Сесар
|2
|0.07
|Никопулос Сотириос
|2
|0.07
|Ларссон Даниэль
|2
|0.07
|Стадлер Эндрю
|1
|0.03
|Линдквист Никлас
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Абрахамссон Александер
|1
|0.03
|Петтерссон Оскар
|1
|0.03
|Kewin Lounis
|1
|0.03
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.21
|Линдберг Юлиус
|3
|0.1
|Стернер Даниэль
|3
|0.1
|Александерссон Симон
|3
|0.1
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Александерссон Виктор
|2
|0.07
|Ярсуват Ричард
|2
|0.07
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.03
|Эрнблом Филип
|1
|0.03
|Лумбана Борис
|1
|0.03
|Каргбо Майкл
|1
|0.03
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|7
|0
|Никопулос Сотириос
|7
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Перссон Оскар
|2
|1
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Бьоркман Йеспер
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерсен Никлас II
|5
|0
|Андерссон Йохан II
|4
|0
|Вангберг Август
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
7
50%
2
14%
31-45
2
14%
5
36%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Пропущено
23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
7
29%
29%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Забито
29
29
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
2
7%
5
17%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
9
31%
4
14%
31-45
4
14%
8
28%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
3
10%
6
21%
76-90
Пропущено
40
39
17 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
10%
4
10%
1-15
7
18%
10
26%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
8
20%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0
Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эстер - ГАИС 1:0 ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3
ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|43 - 27
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 27
|53
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|45 - 27
|47
|4.
|Норрбю
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|39 - 32
|45
|5.
|Ландскруна
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|41 - 36
|44
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 36
|43
|7.
|Эстер
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|31 - 25
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|29
|8
|14
|7
|37 - 38
|38
|9.
|Браге
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|30 - 34
|36
|11.
|Вестерос
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|34 - 38
|35
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|38 - 40
|35
|13.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|27 - 42
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|29
|9
|4
|16
|29 - 39
|31
|15.
|Васалунд
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 50
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|33 - 53
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Эстер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 10
|26
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|7.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 29
|15
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|4.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9