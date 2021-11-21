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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
0:0
Конец матча
ГАИС
0'
86' Желтая карточка
Перссон Оскар
90'+4
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
5
Перссон
Оскар
20
Никопулос
Сотириос
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
24
Стадлер
Эндрю
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
32
Ибрагим
Харун
10
Эгнелль
Адам
4
Оберг
Йоаким
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
21
Александерссон
Симон
25
Линдберг
Йонас
Акрополис
3-5-2
ГАИС
3-4-3

История личных встреч

Акрополис
ГАИС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.24
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.1
Осбринк Понтус 3 0.1
Фигероа Эрик 2 0.07
Вейлид Сесар 2 0.07
Никопулос Сотириос 2 0.07
Ларссон Даниэль 2 0.07
Стадлер Эндрю 1 0.03
Линдквист Никлас 1 0.03
Боувин Маттиас 1 0.03
Абрахамссон Александер 1 0.03
Петтерссон Оскар 1 0.03
Kewin Lounis 1 0.03
Димитриадис Панайотис 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.21
Линдберг Юлиус 3 0.1
Стернер Даниэль 3 0.1
Александерссон Симон 3 0.1
Вангберг Август 2 0.07
Александерссон Виктор 2 0.07
Ярсуват Ричард 2 0.07
Марич Аднан 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Эрнблом Филип 1 0.03
Лумбана Борис 1 0.03
Каргбо Майкл 1 0.03
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 7 0
Никопулос Сотириос 7 0
Хаммар Фредрик 6 0
Перссон Оскар 3 1
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Айдаревич Астрит 2 0
Бьоркман Йеспер 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Унгман-Бакланд Себастьян 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Селин Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерсен Никлас II 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Вангберг Август 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
7
50%
2
14%
31-45
2
14%
5
36%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
7
29%
29%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Забито

29
29
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
2
7%
5
17%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
9
31%
4
14%
31-45
4
14%
8
28%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
3
10%
6
21%
76-90

Пропущено

40
39
17 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
4
10%
4
10%
1-15
7
18%
10
26%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
7
18%
7
18%
46-60
8
20%
7
18%
61-75
8
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Акрополис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0
Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0 Акрополис - Васалунд 3:2
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эстер - ГАИС 1:0 ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3
ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Норрбю Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
5. Ландскруна Заявка 29 13 5 11 41 - 36 44
6. Треллеборг Заявка 29 11 10 8 41 - 36 43
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 29 10 7 12 40 - 41 37
10. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
11. Вестерос Заявка 29 8 11 10 34 - 38 35
12. Йёнчёпинг Заявка 29 9 8 12 31 - 36 35
13. Акрополис Заявка 29 9 8 12 27 - 42 35
14. ГАИС Заявка 29 9 4 16 29 - 39 31
15. Васалунд Заявка 29 7 5 17 34 - 50 26
16. Фалькенберг Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
6. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 0:0 ГАИС онлайн


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