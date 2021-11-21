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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
0:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
31' Желтая карточка
Ле Ру Люк
50' Желтая карточка
Мэтьюз Ташрик
57' Желтая карточка
Транберг Робин
0:1
62' Гол
Бауи Набиль
68' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
85' Желтая карточка
Альфонси Оливер
90' Желтая карточка
Милошевич Александер
90'+4
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
15
Менса
Гидеон
8
Ле
Ру
Люк
7
Транберг
Робин
23
Лильенбэк
Антон
24
Мун
Райан
99
Симович
Робин
17
Мэтьюз
Ташрик
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
Варберг БоИС
3-4-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
АИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:1
А
1:0
А
2:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Райан 6 (1) 0.21
Мэтьюз Ташрик 5 0.18
Станисич Оливер 5 0.18
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.14
Симович Робин 3 0.11
Йоханссон Александр 2 0.07
Карлссон Виктор 2 0.07
Лильенбэк Антон 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 9 0.32
Стефанелли Николас 8 0.29
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.11
Милошевич Александер 3 0.11
Радулович Боян 3 0.11
Гойтом Хенок 2 0.07
Оума Эрик 1 0.04
Юлятупа Саку 1 0.04
Zachary Elbouzedi 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 7 2
Транберг Робин 8 0
Закриссон Хампус 7 0
Менса Гидеон 7 0
Винбо Альбин 7 0
Салес Жеан Карлос 6 0
Эджупи Альберт 6 0
Симович Робин 5 0
Мэтьюз Ташрик 5 0
Мун Райан 4 0
Станисич Оливер 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 12 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Бауи Набиль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Zachary Elbouzedi 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
43%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
1
6%
4
17%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
4
24%
4
17%
76-90

Пропущено

19
8
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
4
50%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
3
38%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Забито

32
35
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
4
13%
6
17%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
8
25%
9
26%
76-90

Пропущено

33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
9
27%
6
26%
61-75
7
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
3. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Гётеборг Заявка 28 9 8 11 36 - 38 35
10. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
11. Варберг БоИС Заявка 28 8 10 10 32 - 33 34
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
10. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
11. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
12. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ле Ру Люк получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Лукич Стоян уходит с поля. Мортенссон Филип выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:1 АИК онлайн


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