Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Varberg Energi Arena
31' Желтая карточкаЛе Ру Люк
50' Желтая карточкаМэтьюз Ташрик
57' Желтая карточкаТранберг Робин
0:1
62' ГолБауи Набиль
68' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
85' Желтая карточкаАльфонси Оливер
90' Желтая карточкаМилошевич Александер
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
24
Мун
Райан
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
31'
50'
57'
62'
0:1
78'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Варберг БоИС
АИК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Райан
|6 (1)
|0.21
|Мэтьюз Ташрик
|5
|0.18
|Станисич Оливер
|5
|0.18
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.14
|Симович Робин
|3
|0.11
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Карлссон Виктор
|2
|0.07
|Лильенбэк Антон
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|9
|0.32
|Стефанелли Николас
|8
|0.29
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.11
|Милошевич Александер
|3
|0.11
|Радулович Боян
|3
|0.11
|Гойтом Хенок
|2
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Zachary Elbouzedi
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|7
|2
|Транберг Робин
|8
|0
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Менса Гидеон
|7
|0
|Винбо Альбин
|7
|0
|Салес Жеан Карлос
|6
|0
|Эджупи Альберт
|6
|0
|Симович Робин
|5
|0
|Мэтьюз Ташрик
|5
|0
|Мун Райан
|4
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|12
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Zachary Elbouzedi
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
43%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 12
17 Не забивали 15
1
6%
4
17%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
4
24%
4
17%
76-90
Пропущено
19
8
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
4
50%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
3
38%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Забито
32
35
15 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
4
13%
6
17%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
8
25%
9
26%
76-90
Пропущено
33
23
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
9
27%
6
26%
61-75
7
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1
АИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|3.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|36 - 32
|44
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|42 - 34
|43
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 38
|35
|10.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 33
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3