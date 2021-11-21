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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
2:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
20' Гол
Айеш Хосам
25' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
1:1
33' Гол
Силисуфай Эди
1:2
38' Гол
Вильхельмссон Оскар
2:2
45' Гол
Хелльборг Адам
66' Желтая карточка
Якоб Кевин
71' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
81'
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
21
Видгрен
Деннис
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
2
Хелльборг
Адам
12
Ортмарк
Якоб
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
9
Сёдер
Робин
29
Вильхельмссон
Оскар
Сириус
5-3-1-1
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Айеш Хосам
25'
Ортмарк Якоб
 
33'
Силисуфай Эди
(Зейдан Мустафа)
1:1
38'
1:2
Вильхельмссон Оскар
(Айеш Хосам)
45'
Хелльборг Адам
(Силисуфай Эди)
2:2
61'
 
Якоб Кевин
Сёдер Робин
66'
 
Якоб Кевин
71'
 
Эрлингмарк Огюст
71'
 
Норлин Густаф
Айеш Хосам
75'
Сугита Юкия
Силисуфай Эди
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Сириус
Гётеборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.39
Силисуфай Эди 3 0.11
Штоль Адам 3 0.11
Ортмарк Якоб 3 0.11
Матисен Маркус 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Зейдан Мустафа 2 0.07
Хелльборг Адам 2 0.07
Шабани Лаорент 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.25
Сана Тобиас 6 (3) 0.21
Сигторссон Колбейнн 4 0.14
Айеш Хосам 2 0.07
Вендт Оскар 2 0.07
Якоб Кевин 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Сёдер Робин 2 0.07
Юханссон Карл II 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.04
Терн Симон 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 10 0
Ортмарк Якоб 8 0
Нетабай Нахом Гирмай 6 0
Матисен Маркус 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 8 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Якоб Кевин 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
5
31%
6
32%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

30
17
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
5
17%
1
6%
1-15
8
27%
5
29%
29%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
6
20%
5
29%
29%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
6
20%
0
0%
76-90

Забито

30
32
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
8
27%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
7
22%
76-90

Пропущено

47
36
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
7
15%
7
19%
1-15
12
26%
6
17%
16-30
4
9%
7
19%
31-45
9
19%
9
25%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
11
23%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. АИК 1:0 Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
3. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Гётеборг 2:2 Заявка 28 9 8 11 35 - 37 35
10. Сириус 2:2 Заявка 28 9 7 12 33 - 48 34
11. Варберг БоИС 0:1 Заявка 28 8 10 10 32 - 33 34
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс Заявка 28 8 4 16 29 - 50 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Сириус 2:2 Заявка 14 6 2 6 17 - 18 20
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс Заявка 14 6 1 7 19 - 21 19
13. Гётеборг 2:2 Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Гётеборг 2:2 Заявка 14 4 5 5 16 - 20 17
6. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК 1:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Сириус 2:2 Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
11. Варберг БоИС 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
12. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Гётеборг
3.30
3.40
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 2:2 Гётеборг онлайн


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