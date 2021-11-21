Швеция: Аллсвенскан 2021
2:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Студентернас
0:1
20' ГолАйеш Хосам
25' Желтая карточкаОртмарк Якоб
1:1
33' ГолСилисуфай Эди
1:2
38' ГолВильхельмссон Оскар
2:2
45' ГолХелльборг Адам
66' Желтая карточкаЯкоб Кевин
71' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
20'
0:1
25'
33'
1:1
38'
45'
2:2
66'
71'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Сириус
Гётеборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.39
|Силисуфай Эди
|3
|0.11
|Штоль Адам
|3
|0.11
|Ортмарк Якоб
|3
|0.11
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Зейдан Мустафа
|2
|0.07
|Хелльборг Адам
|2
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.25
|Сана Тобиас
|6 (3)
|0.21
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.14
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Вендт Оскар
|2
|0.07
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Сёдер Робин
|2
|0.07
|Юханссон Карл II
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Терн Симон
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|10
|0
|Ортмарк Якоб
|8
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|8
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Якоб Кевин
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
6
32%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
5
31%
6
32%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
30
17
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
5
17%
1
6%
1-15
8
27%
5
29%
29%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
6
20%
5
29%
29%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
6
20%
0
0%
76-90
Забито
30
32
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
8
27%
7
22%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
7
22%
76-90
Пропущено
47
36
23 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
7
15%
7
19%
1-15
12
26%
6
17%
16-30
4
9%
7
19%
31-45
9
19%
9
25%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
11
23%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0
Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3
Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|АИК
|1:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|3.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|36 - 32
|44
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|42 - 34
|43
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Гётеборг
|2:2 Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|10.
|Сириус
|2:2 Заявка
|28
|9
|7
|12
|33 - 48
|34
|11.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|28
|8
|10
|10
|32 - 33
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Сириус
|2:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|10.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|2:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Гётеборг
|2:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|1:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Сириус
|2:2 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|11.
|Варберг БоИС
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3