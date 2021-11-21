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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
0:2
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хаммарбю
0'
11' Желтая карточка
Сельмани Астрит
0:1
19' Гол
Bjoern Paulsen
0:2
33' Пенальти
Сельмани Астрит
39'
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
4
Мадьяр
Ричард
42
Bjoern
Paulsen
2
Сандберг
Симон
33
Амоо
Акинкунми
8
Андерсен
Йеппе
32
Мохаммед
Азиз
16
Людвигсон
Густав
9
Паулиньо
II
21
Сельмани
Астрит
Дегерфорс
3-4-3
Хаммарбю
3-5-2

Ход матча

11'
 
Сельмани Астрит
19'
0:1
Bjoern Paulsen
(Фенгер Мадс)
33'
0:2
Сельмани Астрит

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Дегерфорс
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

А
5:1
С
1:2
С
5:0
КШ
1:3
С
0:1
С
0:1
С
4:2
С
3:1
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 13 (1) 0.46
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.18
Саиди Абдельрахман 4 0.14
Джурджич Никола 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 10 0.36
Амоо Акинкунми 9 (1) 0.32
Сельмани Астрит 4 0.14
Халили Абдул 4 (1) 0.14
Bjoern Paulsen 2 0.07
Williot Swedberg 2 0.07
Андерсен Йеппе 2 0.07
Мохаммед Азиз 2 0.07
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Мадьяр Ричард 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Экрот Оливер 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Саиди Абдельрахман 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Сельмани Астрит 6 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
17%
2
14%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
4
24%
10
45%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
3
18%
5
23%
76-90

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
0
0%
3
10%
1-15
3
27%
2
7%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
3
27%
7
23%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
1
9%
8
27%
76-90

Пропущено

28
16
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
11%
6
38%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Забито

29
44
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
3
10%
5
11%
1-15
7
24%
5
11%
16-30
4
14%
7
16%
31-45
5
17%
7
16%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
7
24%
11
25%
76-90

Пропущено

45
38
19 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
4
9%
7
18%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
9
20%
12
32%
31-45
8
18%
3
8%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
9
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
2. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
3. АИК Заявка 27 15 5 7 36 - 21 50
4. Эльфсборг 0:0 Заявка 28 15 5 8 45 - 29 50
5. Хаммарбю 2:0 Заявка 28 14 7 7 47 - 37 49
6. Кальмар Заявка 27 12 8 7 36 - 32 44
7. Норрчёпинг Заявка 27 13 4 10 42 - 34 43
8. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
9. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
10. Гётеборг Заявка 27 9 7 11 33 - 35 34
11. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад 0:0 Заявка 28 6 13 9 21 - 25 31
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 28 8 4 16 28 - 48 28
15. Эребру Заявка 27 4 5 18 20 - 53 17
16. Эстерсунд Заявка 27 3 5 19 24 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю 2:0 Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
4. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
5. Эльфсборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
6. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
11. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
12. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 6 1 7 18 - 19 19
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 10 1 10 - 8 19
14. Гётеборг Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг 0:0 Заявка 14 7 2 5 21 - 16 23
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 14 5 1 8 16 - 20 16
6. Хаммарбю 2:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 21 16
7. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
8. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
9. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
10. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 14 0 3 11 6 - 32 3
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
Хаммарбю
3.35
9.60
2.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дегерфорс 0:2 Хаммарбю онлайн


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