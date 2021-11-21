Швеция: Аллсвенскан 2021
1:4
Конец матча
Стадион: Стора Валла
11' Желтая карточкаСельмани Астрит
0:1
19' ГолBjoern Paulsen
0:2
33' ПенальтиСельмани Астрит
0:3
56' ГолПаулиньо
0:4
77' ГолЛюдвигсон Густав
1:4
89' ГолЭдвардсен Виктор
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
40 Ben Engdahl
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
11'
19'
0:1
33'
0:2
56'
0:3
75'
77'
0:4
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Дегерфорс
Хаммарбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|14 (1)
|0.5
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.18
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.14
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|11
|0.39
|Амоо Акинкунми
|9 (1)
|0.32
|Сельмани Астрит
|5 (1)
|0.18
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.14
|Андерсен Йеппе
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|2
|0.07
|Williot Swedberg
|2
|0.07
|Мохаммед Азиз
|2
|0.07
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Паулиньо II
|1
|0.04
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Гравиус Христос
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Экрот Оливер
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Саиди Абдельрахман
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Сельмани Астрит
|6
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
16%
2
11%
1-15
4
21%
4
22%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
7
37%
4
22%
76-90
Пропущено
21
23
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
5
24%
10
43%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Забито
11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
0
0%
3
10%
1-15
3
27%
2
7%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
3
27%
7
23%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
1
9%
8
27%
76-90
Пропущено
28
16
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
11%
6
38%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Забито
30
48
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 16
11 Не забивали 5
3
10%
5
10%
1-15
7
23%
6
13%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
5
17%
8
17%
46-60
3
10%
9
19%
61-75
8
27%
12
25%
76-90
Пропущено
49
39
21 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
4
8%
7
18%
1-15
7
14%
4
10%
16-30
10
20%
12
31%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
9
18%
5
13%
61-75
10
20%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2
Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3
Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|2.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|4.
|АИК
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|36 - 21
|50
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|36 - 32
|44
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|42 - 34
|43
|8.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 35
|34
|11.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|29 - 50
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|20 - 53
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|27
|3
|5
|19
|24 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|4.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3