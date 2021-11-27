Швеция: Суперэттан 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
История личных встреч
Эстер
Акрополис
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|9
|0.3
|Хейкссон Алекс
|4
|0.13
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Кин Джеймс
|2
|0.07
|Вестермарк Йеспер
|2
|0.07
|Варманен Тату
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Энгквист Эмиль
|1
|0.03
|Муянич Амел
|1
|0.03
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.23
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.1
|Осбринк Понтус
|3
|0.1
|Фигероа Эрик
|2
|0.07
|Вейлид Сесар
|2
|0.07
|Никопулос Сотириос
|2
|0.07
|Ларссон Даниэль
|2
|0.07
|Стадлер Эндрю
|1
|0.03
|Линдквист Никлас
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Абрахамссон Александер
|1
|0.03
|Петтерссон Оскар
|1
|0.03
|Kewin Lounis
|1
|0.03
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|4
|1
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитриадис Панайотис
|7
|0
|Никопулос Сотириос
|7
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Перссон Оскар
|3
|1
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Бьоркман Йеспер
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
30
29
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
7%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
8
27%
4
14%
46-60
5
17%
8
28%
61-75
6
20%
3
10%
76-90
Пропущено
26
40
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
1
4%
4
10%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
6
23%
6
15%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
8
20%
61-75
8
31%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|43 - 27
|60
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 27
|54
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 28
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|46
|5.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|39 - 32
|46
|6.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|41 - 36
|45
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|31 - 25
|44
|8.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|30
|8
|15
|7
|37 - 38
|39
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 38
|38
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|40 - 41
|38
|11.
|Браге
|0:0 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|37
|12.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 37
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|29 - 39
|32
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|34 - 50
|27
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|30
|6
|8
|16
|33 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|5.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|16 - 10
|27
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 13
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|5.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|8.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|9.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10