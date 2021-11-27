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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
0:0
Первый тайм: 9'
Акрополис
0' 9'
25
Нилльсон
Маттиас
5
Адольфссон
Маттис
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
33
Варманен
Тату
21
Casper
Eklund
8
Хейкссон
Алекс
2
Павич
Маттиас
27
Нордстрём
Билли
17
Торис
Тео
Бреннер
19
Мортенсен
Николас
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
3
Унгман-Бакланд
Себастьян
20
Никопулос
Сотириос
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
16
Бурман
Маркус
Эстер
3-5-2
Акрополис
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Акрополис

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 9 0.3
Хейкссон Алекс 4 0.13
Рочестер Соренсен Марк 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Кин Джеймс 2 0.07
Вестермарк Йеспер 2 0.07
Варманен Тату 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Эрнблом Филип 2 (1) 0.07
Лима Лукас 1 0.03
Энгквист Эмиль 1 0.03
Муянич Амел 1 0.03
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.23
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.1
Осбринк Понтус 3 0.1
Фигероа Эрик 2 0.07
Вейлид Сесар 2 0.07
Никопулос Сотириос 2 0.07
Ларссон Даниэль 2 0.07
Стадлер Эндрю 1 0.03
Линдквист Никлас 1 0.03
Боувин Маттиас 1 0.03
Абрахамссон Александер 1 0.03
Петтерссон Оскар 1 0.03
Kewin Lounis 1 0.03
Димитриадис Панайотис 0 0
Хаммар Фредрик 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 4 1
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Энгквист Эмиль 2 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитриадис Панайотис 7 0
Никопулос Сотириос 7 0
Хаммар Фредрик 6 0
Перссон Оскар 3 1
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Айдаревич Астрит 2 0
Бьоркман Йеспер 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Унгман-Бакланд Себастьян 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Селин Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

30
29
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
7%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
8
27%
4
14%
46-60
5
17%
8
28%
61-75
6
20%
3
10%
76-90

Пропущено

26
40
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 22
1
4%
4
10%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
6
23%
6
15%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
8
20%
61-75
8
31%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 30 18 6 6 43 - 27 60
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 27 54
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 30 13 8 9 45 - 28 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 36 46
5. Норрбю 0:0 Заявка 30 12 10 8 39 - 32 46
6. Ландскруна 0:0 Заявка 30 13 6 11 41 - 36 45
7. Эстер 0:0 Заявка 30 11 11 8 31 - 25 44
8. Эргрюте 0:0 Заявка 30 8 15 7 37 - 38 39
9. Вестерос 1:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 38 38
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 30 10 8 12 40 - 41 38
11. Браге 0:0 Заявка 30 9 10 11 38 - 41 37
12. Акрополис 0:0 Заявка 30 9 9 12 27 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 30 9 8 13 31 - 37 35
14. ГАИС 0:0 Заявка 30 9 5 16 29 - 39 32
15. Васалунд 0:0 Заявка 30 7 6 17 34 - 50 27
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 30 6 8 16 33 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2. Ландскруна 0:0 Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 15 9 3 3 24 - 13 30
5. Эстер 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 10 27
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 13 26
7. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 13 23
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос 1:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 29 16
16. ГАИС 0:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
4. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
5. Вестерос 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
6. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 21 18
7. Эстер 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
8. ГАИС 0:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
9. Треллеборг 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 25 14
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Ландскруна 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 23 10
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Акрополис
3.40
3.45
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 0:0 Акрополис онлайн


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