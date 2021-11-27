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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
2:1
Конец матча
Акрополис
0'
1:0
57' Гол
Торис Тео Бреннер
1:1
59' Гол
Вейлид Сесар
78' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
86' Желтая карточка
Магнуссон Исак
2:1
90' Гол
Вестермарк Йеспер
90'+5
25
Нилльсон
Маттиас
5
Адольфссон
Маттис
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
33
Варманен
Тату
21
Casper
Eklund
8
Хейкссон
Алекс
2
Павич
Маттиас
27
Нордстрём
Билли
17
Торис
Тео
Бреннер
19
Мортенсен
Николас
92
Orestis
Menka
18
Абрахамссон
Александер
25
Бьоркман
Йеспер
3
Унгман-Бакланд
Себастьян
20
Никопулос
Сотириос
10
Маттссон
Линус
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
2
Вейлид
Сесар
8
Осбринк
Понтус
16
Бурман
Маркус
Эстер
3-5-2
Акрополис
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Акрополис

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 9 0.3
Хейкссон Алекс 4 0.13
Вестермарк Йеспер 3 0.1
Рочестер Соренсен Марк 2 0.07
Павич Маттиас 2 0.07
Кин Джеймс 2 0.07
Варманен Тату 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Эрнблом Филип 2 (1) 0.07
Лима Лукас 1 0.03
Энгквист Эмиль 1 0.03
Муянич Амел 1 0.03
Торис Тео Бреннер 1 0.03
Нордстрём Билли 0 0
Юханссон Карл 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Стенберг Джон 0 0
Захирович Ален 0 0
Акрополис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурман Маркус 7 (1) 0.23
Сиводедов Кристиан Рубио 3 (1) 0.1
Осбринк Понтус 3 0.1
Вейлид Сесар 3 0.1
Фигероа Эрик 2 0.07
Никопулос Сотириос 2 0.07
Ларссон Даниэль 2 0.07
Стадлер Эндрю 1 0.03
Петтерссон Оскар 1 0.03
Линдквист Никлас 1 0.03
Боувин Маттиас 1 0.03
Абрахамссон Александер 1 0.03
Kewin Lounis 1 0.03
Димитриадис Панайотис 0 0
Хаммар Фредрик 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 4 1
Мортенсен Николас 5 0
Карлссон Монц 5 0
Дротт Джонатан 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Варманен Тату 4 0
Адольфссон Маттис 2 1
Кин Джеймс 3 0
Вестермарк Йеспер 3 0
Павич Маттиас 3 0
Магнуссон Исак 3 0
Рочестер Соренсен Марк 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Энгквист Эмиль 2 0
Юханссон Карл 1 0
Нордстрём Билли 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Муянич Амел 1 0
Захирович Ален 1 0
Акрополис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никопулос Сотириос 8 0
Димитриадис Панайотис 7 0
Хаммар Фредрик 6 0
Перссон Оскар 3 1
Сиводедов Кристиан Рубио 3 1
Альборнос Маурисио 4 0
Айдаревич Астрит 2 0
Бьоркман Йеспер 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Бурман Маркус 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Унгман-Бакланд Себастьян 2 0
Ларссон Даниэль 1 0
Линдквист Никлас 1 0
Некроуф Ламин 1 0
Боувин Маттиас 1 0
Селин Себастьян 1 0
Orestis Menka 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

12
25
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
5
20%
31-45
4
33%
5
20%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

32
30
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
6%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
5
16%
9
30%
31-45
9
28%
5
17%
46-60
5
16%
8
27%
61-75
7
22%
3
10%
76-90

Пропущено

27
42
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
1
4%
4
10%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
6
22%
6
14%
31-45
5
19%
8
19%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
8
30%
30%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 30 18 5 7 44 - 29 59
2. Сундсвалль Заявка 30 15 8 7 46 - 29 53
3. Норрбю Заявка 30 13 9 8 41 - 33 48
4. Хельсинборг Заявка 30 13 9 8 47 - 29 48
5. Эстер Заявка 30 12 10 8 33 - 26 46
6. Ландскруна Заявка 30 13 5 12 41 - 37 44
7. Треллеборг Заявка 30 11 10 9 42 - 39 43
8. Эргрюте Заявка 30 9 14 7 39 - 39 41
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 30 11 7 12 41 - 41 40
10. Браге Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
11. Йёнчёпинг Заявка 30 10 8 12 34 - 37 38
12. Вестерос Заявка 30 8 12 10 36 - 40 36
13. Акрополис Заявка 30 9 8 13 28 - 44 35
14. ГАИС Заявка 30 10 4 16 31 - 40 34
15. Васалунд Заявка 30 7 5 18 35 - 52 26
16. Фалькенберг Заявка 30 6 7 17 34 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Эстер Заявка 15 8 5 2 18 - 11 29
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
6. Треллеборг Заявка 15 8 3 4 24 - 16 27
7. Хельсинборг Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
8. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. ГАИС Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
15. Васалунд Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
16. Фалькенберг Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
2. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
3. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
4. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
5. Эргрюте Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Вестерос Заявка 15 4 5 6 16 - 19 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Браге Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
9. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
10. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
11. Йёнчёпинг Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
12. Акрополис Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 15 2 3 10 16 - 24 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстер 2:1 Акрополис онлайн


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