Швеция: Суперэттан 2021
1:0
57' ГолТорис Тео Бреннер
1:1
59' ГолВейлид Сесар
78' Желтая карточкаНикопулос Сотириос
86' Желтая карточкаМагнуссон Исак
2:1
90' ГолВестермарк Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
57'
59'
1:1
86'
90'
История личных встреч
Эстер
Акрополис
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|9
|0.3
|Хейкссон Алекс
|4
|0.13
|Вестермарк Йеспер
|3
|0.1
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Кин Джеймс
|2
|0.07
|Варманен Тату
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Энгквист Эмиль
|1
|0.03
|Муянич Амел
|1
|0.03
|Торис Тео Бреннер
|1
|0.03
|Нордстрём Билли
|0
|0
|Юханссон Карл
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Стенберг Джон
|0
|0
|Захирович Ален
|0
|0
Акрополис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурман Маркус
|7 (1)
|0.23
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3 (1)
|0.1
|Осбринк Понтус
|3
|0.1
|Вейлид Сесар
|3
|0.1
|Фигероа Эрик
|2
|0.07
|Никопулос Сотириос
|2
|0.07
|Ларссон Даниэль
|2
|0.07
|Стадлер Эндрю
|1
|0.03
|Петтерссон Оскар
|1
|0.03
|Линдквист Никлас
|1
|0.03
|Боувин Маттиас
|1
|0.03
|Абрахамссон Александер
|1
|0.03
|Kewin Lounis
|1
|0.03
|Димитриадис Панайотис
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|4
|1
|Мортенсен Николас
|5
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Дротт Джонатан
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Варманен Тату
|4
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|1
|Кин Джеймс
|3
|0
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Павич Маттиас
|3
|0
|Магнуссон Исак
|3
|0
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Энгквист Эмиль
|2
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Нордстрём Билли
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Акрополис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никопулос Сотириос
|8
|0
|Димитриадис Панайотис
|7
|0
|Хаммар Фредрик
|6
|0
|Перссон Оскар
|3
|1
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|1
|Альборнос Маурисио
|4
|0
|Айдаревич Астрит
|2
|0
|Бьоркман Йеспер
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Унгман-Бакланд Себастьян
|2
|0
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|Линдквист Никлас
|1
|0
|Некроуф Ламин
|1
|0
|Боувин Маттиас
|1
|0
|Селин Себастьян
|1
|0
|Orestis Menka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
12
25
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
5
20%
31-45
4
33%
5
20%
46-60
2
17%
4
16%
61-75
2
17%
4
16%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
32
30
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
2
6%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
5
16%
9
30%
31-45
9
28%
5
17%
46-60
5
16%
8
27%
61-75
7
22%
3
10%
76-90
Пропущено
27
42
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 23
1
4%
4
10%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
6
22%
6
14%
31-45
5
19%
8
19%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
8
30%
30%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстер - Треллеборг 0:0 Акрополис - Эстер 1:0 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Вернаму - Эстер 2:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 2:0
Акрополис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Браге - Акрополис 2:0 Акрополис - Треллеборг 3:1 Акрополис - Ландскруна 1:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Акрополис 0:1 Акрополис - Вестерос 0:2 Эргрюте - Акрополис 3:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Акрополис - Вернаму 1:2 Норрбю - Акрополис 0:1 ИФК Лидинго - Акрополис 1:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Вестерос - Акрополис 2:3 Акрополис - Эстер 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Хельсинборг - Акрополис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9