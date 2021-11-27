Швеция: Суперэттан 2021
0:0
Первый тайм: 8'
15
Форс
Виктор
21
Маннс
Йеспер
17
Лушаку
Исмет
11
Олссон
Филип
31
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
11 Якубу АлиюЗащитник
- Защитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Allen Smajic
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Ландскруна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|12
|0.4
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.3
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.1
|Гётессон Виктор
|3
|0.1
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Якубу Алию
|2
|0.07
|Тихи Робин
|2
|0.07
|Линнер Альбин
|1
|0.03
|Мишель Феликс
|1
|0.03
|Базе Марван
|1
|0.03
|Ларссон Адам
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|8
|0.27
|Дженсен Кевин
|6
|0.2
|Хофсё Робин
|6
|0.2
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.13
|Олссон Филип
|4
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Петерссон Оскар
|2
|0.07
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Ткач Александр
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|1
|0.03
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.03
|Нильсен Никлас
|1
|0.03
|Мурбек Андреас
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|9
|2
|Такахаши Кадзуки
|8
|0
|Коффей Эшли
|8
|0
|Мишель Феликс
|4
|1
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Алсанати Андре
|4
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|8
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Хейер Мелкер
|2
|1
|Ткач Александр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Вихльстранд Виктор
|3
|0
|Philip Andersson I
|1
|1
|Асп Джонатан
|2
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Олссон Линус
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
3
23%
7
30%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
18%
3
12%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
4
16%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
27
13
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
3
23%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
7
26%
3
23%
76-90
Забито
41
41
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
17%
6
15%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
6
15%
1
2%
31-45
7
17%
9
22%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
10
24%
10
24%
76-90
Пропущено
40
36
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
3
8%
2
6%
1-15
6
15%
8
22%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
8
20%
9
25%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
10
25%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|43 - 27
|60
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 27
|54
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 28
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|46
|5.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|39 - 32
|46
|6.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|41 - 36
|45
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|31 - 25
|44
|8.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|30
|8
|15
|7
|37 - 38
|39
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 38
|38
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|40 - 41
|38
|11.
|Браге
|0:0 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|37
|12.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 37
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|29 - 39
|32
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|34 - 50
|27
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|30
|6
|8
|16
|33 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|5.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|16 - 10
|27
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 13
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|5.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|8.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|9.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10