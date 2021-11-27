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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 8'
Ландскруна
0' 8'
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
2
Тихи
Робин
21
Маннс
Йеспер
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
17
Лушаку
Исмет
19
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Коффей
Эшли
24
Гётессон
Виктор
29
Хильдеман
Сванте
2
Рапп
Йохан
4
Вихльстранд
Виктор
13
Мурбек
Андреас
7
Ткач
Александр
19
Йёнссон
Эмиль
18
Оттоссон
Филип
11
Олссон
Филип
31
Camil
Jebara
9
Олссон
Линус
21
Дженсен
Кевин
Сирианска Эскильстуна
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Ландскруна

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 12 0.4
Хольмстрём Александр Аль 9 0.3
Алсанати Андре 3 (1) 0.1
Гётессон Виктор 3 0.1
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Якубу Алию 2 0.07
Тихи Робин 2 0.07
Линнер Альбин 1 0.03
Мишель Феликс 1 0.03
Базе Марван 1 0.03
Ларссон Адам 1 0.03
Лушаку Исмет 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Форс Виктор 0 0
Такахаши Кадзуки 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 8 0.27
Дженсен Кевин 6 0.2
Хофсё Робин 6 0.2
Оттоссон Филип 4 (1) 0.13
Олссон Филип 4 0.13
Хейер Мелкер 2 0.07
Петерссон Оскар 2 0.07
Вихльстранд Виктор 2 0.07
Рапп Йохан 1 0.03
Ткач Александр 1 0.03
Бликст Якоб 1 0.03
Асп Джонатан 1 (1) 0.03
Нильсен Никлас 1 0.03
Мурбек Андреас 1 0.03
Viktor Ekblom 1 0.03
Олофссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 9 2
Такахаши Кадзуки 8 0
Коффей Эшли 8 0
Мишель Феликс 4 1
Редин Понтус 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Форс Виктор 5 0
Шауш Абделькарим Маммар 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Алсанати Андре 4 0
Тихи Робин 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Ларссон Адам 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Филип 8 1
Хофсё Робин 5 1
Альмаджед Сумар 6 0
Мурбек Андреас 6 0
Дженсен Кевин 4 0
Хейер Мелкер 2 1
Ткач Александр 3 0
Бликст Якоб 3 0
Вихльстранд Виктор 3 0
Philip Andersson I 1 1
Асп Джонатан 2 0
Эквалл Монс 2 0
Петерссон Оскар 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Рапп Йохан 2 0
Нильсен Никлас 1 0
Олссон Линус 1 0
Йёнссон Эмиль 1 0
Viktor Ekblom 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
4
17%
3
19%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
3
23%
7
30%
76-90

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
18%
3
12%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
4
16%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Пропущено

27
13
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
3
23%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
7
26%
3
23%
76-90

Забито

41
41
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
17%
6
15%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
6
15%
1
2%
31-45
7
17%
9
22%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
10
24%
10
24%
76-90

Пропущено

40
36
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
3
8%
2
6%
1-15
6
15%
8
22%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
8
20%
9
25%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
10
25%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 30 18 6 6 43 - 27 60
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 27 54
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 30 13 8 9 45 - 28 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 36 46
5. Норрбю 0:0 Заявка 30 12 10 8 39 - 32 46
6. Ландскруна 0:0 Заявка 30 13 6 11 41 - 36 45
7. Эстер 0:0 Заявка 30 11 11 8 31 - 25 44
8. Эргрюте 0:0 Заявка 30 8 15 7 37 - 38 39
9. Вестерос 1:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 38 38
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 30 10 8 12 40 - 41 38
11. Браге 0:0 Заявка 30 9 10 11 38 - 41 37
12. Акрополис 0:0 Заявка 30 9 9 12 27 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 30 9 8 13 31 - 37 35
14. ГАИС 0:0 Заявка 30 9 5 16 29 - 39 32
15. Васалунд 0:0 Заявка 30 7 6 17 34 - 50 27
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 30 6 8 16 33 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2. Ландскруна 0:0 Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 15 9 3 3 24 - 13 30
5. Эстер 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 10 27
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 13 26
7. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 13 23
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос 1:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 29 16
16. ГАИС 0:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
4. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
5. Вестерос 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
6. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 21 18
7. Эстер 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
8. ГАИС 0:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
9. Треллеборг 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 25 14
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Ландскруна 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 23 10
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Ландскруна
1.91
3.85
4.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:0 Ландскруна онлайн


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