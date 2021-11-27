Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Конец матча
1:0
13' ГолКоффей Эшли
65' Желтая карточкаPhilip Andersson I
1:0
70' Не забитый пенальтиАлсанати Андре
84' Желтая карточкаЛушаку Исмет
15
Форс
Виктор
21
Маннс
Йеспер
17
Лушаку
Исмет
11
Олссон
Филип
31
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
11 Якубу АлиюЗащитник
- Защитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
31 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Allen Smajic
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
13'
1:0
70'
1:0
84'
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Ландскруна
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|13
|0.43
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.3
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.1
|Гётессон Виктор
|3
|0.1
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.1
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.07
|Якубу Алию
|2
|0.07
|Тихи Робин
|2
|0.07
|Линнер Альбин
|1
|0.03
|Мишель Феликс
|1
|0.03
|Базе Марван
|1
|0.03
|Ларссон Адам
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Такахаши Кадзуки
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|8
|0.27
|Дженсен Кевин
|6
|0.2
|Хофсё Робин
|6
|0.2
|Оттоссон Филип
|4 (1)
|0.13
|Олссон Филип
|4
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Петерссон Оскар
|2
|0.07
|Вихльстранд Виктор
|2
|0.07
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Ткач Александр
|1
|0.03
|Бликст Якоб
|1
|0.03
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.03
|Нильсен Никлас
|1
|0.03
|Мурбек Андреас
|1
|0.03
|Viktor Ekblom
|1
|0.03
|Олофссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|10
|2
|Такахаши Кадзуки
|8
|0
|Коффей Эшли
|8
|0
|Мишель Феликс
|4
|1
|Редин Понтус
|4
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Алсанати Андре
|4
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Филип
|8
|1
|Хофсё Робин
|5
|1
|Альмаджед Сумар
|6
|0
|Мурбек Андреас
|6
|0
|Дженсен Кевин
|4
|0
|Philip Andersson I
|2
|1
|Хейер Мелкер
|2
|1
|Ткач Александр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Вихльстранд Виктор
|3
|0
|Асп Джонатан
|2
|0
|Эквалл Монс
|2
|0
|Петерссон Оскар
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Нильсен Никлас
|1
|0
|Олссон Линус
|1
|0
|Йёнссон Эмиль
|1
|0
|Viktor Ekblom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
5
20%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
1
4%
5
31%
46-60
4
16%
2
13%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
6
25%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
3
18%
3
12%
1-15
0
0%
7
28%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
4
16%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Пропущено
27
13
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
3
23%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
7
26%
3
23%
76-90
Забито
42
41
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
8
19%
6
15%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
6
14%
1
2%
31-45
7
17%
9
22%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
10
24%
10
24%
76-90
Пропущено
40
37
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
8%
3
8%
1-15
6
15%
8
22%
16-30
6
15%
2
5%
31-45
8
20%
9
24%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
10
25%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2
Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Вестерос - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Васалунд - Ландскруна 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9