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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 9'
Вестерос
0'
0:1
8' Гол
Али Таха Абди
9'
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
31
Adam
Kaied
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
27
Benjamin
Acquah
20
Олссон
Деннис
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Фагерстрём
Антон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
77
Бьорндал
Эрик
27
Али
Таха
Абди
Хельсинборг
4-2-3-1
Вестерос
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Али Таха Абди

История личных встреч

Хельсинборг
Вестерос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:4
КШ
0:4
К
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 15 (1) 0.5
Adam Kaied 5 0.17
Ольсен Брандур 4 0.13
Лупер Вильгельм 3 0.1
Йенссон Расмус 3 0.1
Люндберг Виктор 3 0.1
Аль-Хамлави Ассад 3 0.1
Карялайнен Расмус 3 0.1
Веберг Чарли 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Benjamin Acquah 1 0.03
Свенссон Макс 1 0.03
Ландгрен Андреас 0 0
Бедварссон Бедвар 0 0
Виделль Каспер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 9 0.3
Йоханссон Саймон 7 0.23
Проделль Виктор 4 0.13
Dusan Jajic 3 0.1
Лагербильке Густав 3 (2) 0.1
Троне Филип 2 0.07
Эдлунд Олле 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.03
Гефверт Симон 1 0.03
Спэн Брайан 1 0.03
Видхольт Вильям 1 0.03
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лупер Вильгельм 8 0
Бедварссон Бедвар 6 1
Цука Рави 6 0
Benjamin Acquah 6 0
Ольсен Брандур 5 0
Веберг Чарли 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Ван ден Хурк Антони 1 1
Линдегор Андерс 2 0
Йенссон Расмус 2 0
Adam Kaied 2 0
Гранквист Андреас 1 0
Ландгрен Андреас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Геро Альхаджи 1 0
Мбо Ноэль 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Крейда Владислав 1 0
Виделль Каспер 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Рибейро Педро III 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Али Таха Абди 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
5
33%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
33%
1
7%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
6
38%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
4
20%
1-15
6
26%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
9%
7
35%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
7
33%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
4
19%
76-90

Забито

44
35
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
9%
5
14%
1-15
9
20%
5
14%
16-30
6
14%
7
20%
31-45
4
9%
9
26%
46-60
8
18%
6
17%
61-75
13
30%
30%
3
9%
76-90

Пропущено

28
37
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
4
14%
3
8%
1-15
5
18%
11
30%
30%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
7
25%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 30 18 6 6 43 - 27 60
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 27 54
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 30 13 8 9 45 - 28 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 36 46
5. Норрбю 0:0 Заявка 30 12 10 8 39 - 32 46
6. Ландскруна 0:0 Заявка 30 13 6 11 41 - 36 45
7. Эстер 0:0 Заявка 30 11 11 8 31 - 25 44
8. Эргрюте 0:0 Заявка 30 8 15 7 37 - 38 39
9. Вестерос 1:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 38 38
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 30 10 8 12 40 - 41 38
11. Браге 0:0 Заявка 30 9 10 11 38 - 41 37
12. Акрополис 0:0 Заявка 30 9 9 12 27 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 30 9 8 13 31 - 37 35
14. ГАИС 0:0 Заявка 30 9 5 16 29 - 39 32
15. Васалунд 0:0 Заявка 30 7 6 17 34 - 50 27
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 30 6 8 16 33 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2. Ландскруна 0:0 Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 15 9 3 3 24 - 13 30
5. Эстер 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 10 27
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 13 26
7. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 13 23
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос 1:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 29 16
16. ГАИС 0:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
4. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
5. Вестерос 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
6. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 21 18
7. Эстер 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
8. ГАИС 0:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
9. Треллеборг 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 25 14
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Ландскруна 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 23 10
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Taha Abdi Ali бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Вестерос
2.26
3.60
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Вестерос онлайн


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