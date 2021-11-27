Швеция: Суперэттан 2021
2:2
Конец матча
0:1
8' ГолАли Таха Абди
0:2
29' ГолБьорндал Эрик
41' Желтая карточкаОльсен Брандур
1:2
75' ГолВеберг Чарли
81' Желтая карточкаКрейда Владислав
2:2
83' ПенальтиВан ден Хурк Антони
88' Желтая карточкаАдольфссон Йеспер
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
8'
29'
0:2
41'
75'
1:2
81'
83'
История личных встреч
Хельсинборг
Вестерос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|15 (1)
|0.5
|Adam Kaied
|5
|0.17
|Ольсен Брандур
|4
|0.13
|Лупер Вильгельм
|3
|0.1
|Йенссон Расмус
|3
|0.1
|Люндберг Виктор
|3
|0.1
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.1
|Карялайнен Расмус
|3
|0.1
|Веберг Чарли
|3
|0.1
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Benjamin Acquah
|1
|0.03
|Свенссон Макс
|1
|0.03
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|10
|0.33
|Йоханссон Саймон
|7
|0.23
|Проделль Виктор
|4
|0.13
|Dusan Jajic
|3
|0.1
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.1
|Али Таха Абди
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Эдлунд Олле
|2
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Спэн Брайан
|1
|0.03
|Видхольт Вильям
|1
|0.03
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лупер Вильгельм
|8
|0
|Бедварссон Бедвар
|6
|1
|Ольсен Брандур
|6
|0
|Цука Рави
|6
|0
|Benjamin Acquah
|6
|0
|Веберг Чарли
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|1
|1
|Линдегор Андерс
|2
|0
|Йенссон Расмус
|2
|0
|Крейда Владислав
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Гранквист Андреас
|1
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Геро Альхаджи
|1
|0
|Мбо Ноэль
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
5
33%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
7
33%
1
7%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
6
38%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
4%
4
20%
1-15
6
26%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
9%
7
35%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
6
26%
2
10%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
7
33%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
4
19%
76-90
Забито
44
35
19 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
9%
5
14%
1-15
9
20%
5
14%
16-30
6
14%
7
20%
31-45
4
9%
9
26%
46-60
8
18%
6
17%
61-75
13
30%
30%
3
9%
76-90
Пропущено
28
37
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
4
14%
3
8%
1-15
5
18%
11
30%
30%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
4
11%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
7
25%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3
Вестерос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9