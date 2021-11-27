Швеция: Суперэттан 2021
1:0
29' ГолУдденес Оскар
1:1
36' ГолВукоевич Диян
64' Желтая карточкаГустафссон Хампус
67' Желтая карточкаЙоханссон Оскар
1:2
85' ГолБерг Виктор
22
Дзабич
Робин
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзабич РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
29'
1:0
36'
67'
85'
1:2
История личных встреч
Вернаму
Норрбю
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.23
|Удденес Оскар
|6
|0.2
|Christian Moses
|5
|0.17
|Бечирович Эдвин
|5
|0.17
|Дзабич Робин
|4
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0.07
|Стивенс Джоэл
|2
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|1
|0.03
|Винст Фредди
|1
|0.03
|Ларссон Виктор
|1
|0.03
|Вилар Бернардо
|1
|0.03
|Камара Креспо
|1
|0.03
|Эрикссон Виктор
|1
|0.03
|Виндехолл Чарли
|1
|0.03
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.03
|Сундгрен Альбин
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Веннергрунд Феликс
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|15 (4)
|0.5
|Стремберг Робин
|7
|0.23
|Джобе Бубакарр
|5
|0.17
|Аргудо Луис
|3
|0.1
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Берг Виктор
|2
|0.07
|Браннефальк Йохан
|1
|0.03
|Арлиг Вильхельм
|1
|0.03
|Саволайнен Никлас
|1
|0.03
|Сало Александр
|1
|0.03
|Османагич Нино
|1
|0.03
|Ялдыр Дениз
|1
|0.03
|Пекальски Иво
|0
|0
|Лундгрен Фредрик
|0
|0
|Ткалчич Никола
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|4
|0
|Удденес Оскар
|4
|0
|Йоханссон Оскар
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|8
|0
|Османагич Нино
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Стремберг Робин
|5
|0
|Мохамад Аббас
|5
|0
|Аргудо Луис
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Вукоевич Диян
|3
|0
|Сало Александр
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Джобе Бубакарр
|2
|0
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|Ткалчич Никола
|1
|0
|Олссон Макс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
13%
3
17%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
10
43%
4
22%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
11%
3
15%
1-15
5
28%
5
25%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
25%
7
41%
76-90
Забито
41
38
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
12%
6
16%
1-15
8
20%
8
21%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
13
32%
8
21%
76-90
Пропущено
29
33
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
3
10%
5
15%
1-15
7
24%
4
12%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
6
21%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2
ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0
Норрбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9