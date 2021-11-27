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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Вернаму
1:2
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
29' Гол
Удденес Оскар
1:1
36' Гол
Вукоевич Диян
64' Желтая карточка
Густафссон Хампус
67' Желтая карточка
Йоханссон Оскар
1:2
85' Гол
Берг Виктор
90'+4
31
Густафссон
Хампус
4
Сундгрен
Альбин
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
15
Веннергрунд
Феликс
8
Кенндал
Уильям
22
Дзабич
Робин
9
Йоханссон
Оскар
29
Christian
Moses
17
Удденес
Оскар
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
2
Мохамад
Аббас
8
Саволайнен
Никлас
17
Берг
Виктор
21
Вукоевич
Диян
4
Лундгрен
Фредрик
18
Пекальски
Иво
15
Османагич
Нино
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
Вернаму
4-3-3
Норрбю
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Норрбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
0:0
К
1:0
С
2:3
С
1:2
ПД
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.23
Удденес Оскар 6 0.2
Christian Moses 5 0.17
Бечирович Эдвин 5 0.17
Дзабич Робин 4 0.13
Магаши Абдуссалам 3 0.1
Оливейра Вендерсон 2 0.07
Стивенс Джоэл 2 0.07
Де Врис Фрэнсис 1 0.03
Винст Фредди 1 0.03
Ларссон Виктор 1 0.03
Вилар Бернардо 1 0.03
Камара Креспо 1 0.03
Эрикссон Виктор 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Брэндон Эрик 1 (1) 0.03
Сундгрен Альбин 0 0
Исмаил Исса 0 0
Веннергрунд Феликс 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 15 (4) 0.5
Стремберг Робин 7 0.23
Джобе Бубакарр 5 0.17
Аргудо Луис 3 0.1
Эрквист Расмус 2 0.07
Берг Виктор 2 0.07
Браннефальк Йохан 1 0.03
Арлиг Вильхельм 1 0.03
Саволайнен Никлас 1 0.03
Сало Александр 1 0.03
Османагич Нино 1 0.03
Ялдыр Дениз 1 0.03
Пекальски Иво 0 0
Лундгрен Фредрик 0 0
Ткалчич Никола 0 0
Мохамад Аббас 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 4 0
Удденес Оскар 4 0
Йоханссон Оскар 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Кенндал Уильям 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 8 0
Османагич Нино 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Стремберг Робин 5 0
Мохамад Аббас 5 0
Аргудо Луис 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Вукоевич Диян 3 0
Сало Александр 3 0
Берг Виктор 3 0
Лундгрен Фредрик 2 0
Милованович Вилльям 2 0
Джобе Бубакарр 2 0
Ялдыр Дениз 2 0
Ткалчич Никола 1 0
Олссон Макс 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
13%
3
17%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
10
43%
4
22%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
1
11%
5
31%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
11%
3
15%
1-15
5
28%
5
25%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
25%
7
41%
76-90

Забито

41
38
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
12%
6
16%
1-15
8
20%
8
21%
16-30
6
15%
5
13%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
13
32%
8
21%
76-90

Пропущено

29
33
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
3
10%
5
15%
1-15
7
24%
4
12%
16-30
6
21%
1
3%
31-45
5
17%
5
15%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
6
21%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2
ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0
Норрбю
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0
Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0 Эргрюте - Норрбю 2:2 Норрбю - Акрополис 0:1 Энгельхолмс - Норрбю 3:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Акрополис - Норрбю 0:3 Норрбю - Вернаму 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 30 18 5 7 44 - 29 59
2. Сундсвалль Заявка 30 15 8 7 46 - 29 53
3. Норрбю Заявка 30 13 9 8 41 - 33 48
4. Хельсинборг Заявка 30 13 9 8 47 - 29 48
5. Эстер Заявка 30 12 10 8 33 - 26 46
6. Ландскруна Заявка 30 13 5 12 41 - 37 44
7. Треллеборг Заявка 30 11 10 9 42 - 39 43
8. Эргрюте Заявка 30 9 14 7 39 - 39 41
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 30 11 7 12 41 - 41 40
10. Браге Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
11. Йёнчёпинг Заявка 30 10 8 12 34 - 37 38
12. Вестерос Заявка 30 8 12 10 36 - 40 36
13. Акрополис Заявка 30 9 8 13 28 - 44 35
14. ГАИС Заявка 30 10 4 16 31 - 40 34
15. Васалунд Заявка 30 7 5 18 35 - 52 26
16. Фалькенберг Заявка 30 6 7 17 34 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Эстер Заявка 15 8 5 2 18 - 11 29
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
6. Треллеборг Заявка 15 8 3 4 24 - 16 27
7. Хельсинборг Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
8. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. ГАИС Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
15. Васалунд Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
16. Фалькенберг Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
2. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
3. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
4. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
5. Эргрюте Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Вестерос Заявка 15 4 5 6 16 - 19 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Браге Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
9. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
10. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
11. Йёнчёпинг Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
12. Акрополис Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 15 2 3 10 16 - 24 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вукоевич Диян бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Удденес Оскар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вернаму 1:2 Норрбю онлайн


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