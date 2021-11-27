  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
0:0
Первый тайм: 9'
Сундсвалль
0' 9'
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
11
Линдберг
Юлиус
8
Александерссон
Виктор
4
Оберг
Йоаким
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
21
Александерссон
Симон
35
Йонссон
Оскар
20
Дальстрём
Никлас
19
Стенсхаген
Теодор
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
14
Пичках
Пайя
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
18
Карстрем
Йеспер
25
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
ГАИС
3-5-2
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

ГАИС
Сундсвалль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
3:0
ТМК
3:5
С
4:0
С
1:0
С
3:3
С
4:4
А
2:0
А
1:2
ШК
2:2
ШК
1:2
А
0:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.2
Линдберг Юлиус 3 0.1
Стернер Даниэль 3 0.1
Александерссон Симон 3 0.1
Вангберг Август 2 0.07
Александерссон Виктор 2 0.07
Ярсуват Ричард 2 0.07
Марич Аднан 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Эрнблом Филип 1 0.03
Лумбана Борис 1 0.03
Каргбо Майкл 1 0.03
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 14 0.47
Энгблум Понтус 9 (3) 0.3
Андерссон Эрик 5 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.13
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Олссон Деннис 1 0.03
Силфвер Понтус 1 0.03
Лундстрём Роберт 1 0.03
Ludvig Naavik 1 0.03
Мюрестам Давид 1 0.03
Экстрём Альбин 1 0.03
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 5 0
Андерсен Никлас II 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Вангберг Август 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 5 0
Стенссон Даниэль 5 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Андерссон Андреас 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
40%
6
33%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
13%
1
7%
1-15
7
29%
29%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 15
3
21%
5
19%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
5
36%
7
27%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

29
44
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 17
13 Не забивали 5
5
17%
6
14%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
4
14%
5
11%
31-45
8
28%
11
25%
46-60
2
7%
6
14%
61-75
6
21%
9
20%
76-90

Пропущено

39
28
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
4
10%
4
14%
1-15
10
26%
3
11%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
6
15%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0 ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 30 18 6 6 43 - 27 60
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 27 54
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 30 13 8 9 45 - 28 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 36 46
5. Норрбю 0:0 Заявка 30 12 10 8 39 - 32 46
6. Ландскруна 0:0 Заявка 30 13 6 11 41 - 36 45
7. Эстер 0:0 Заявка 30 11 11 8 31 - 25 44
8. Эргрюте 0:0 Заявка 30 8 15 7 37 - 38 39
9. Вестерос 1:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 38 38
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 30 10 8 12 40 - 41 38
11. Браге 0:0 Заявка 30 9 10 11 38 - 41 37
12. Акрополис 0:0 Заявка 30 9 9 12 27 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 30 9 8 13 31 - 37 35
14. ГАИС 0:0 Заявка 30 9 5 16 29 - 39 32
15. Васалунд 0:0 Заявка 30 7 6 17 34 - 50 27
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 30 6 8 16 33 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2. Ландскруна 0:0 Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 15 9 3 3 24 - 13 30
5. Эстер 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 10 27
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 13 26
7. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 13 23
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос 1:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 29 16
16. ГАИС 0:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
4. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
5. Вестерос 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
6. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 21 18
7. Эстер 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
8. ГАИС 0:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
9. Треллеборг 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 25 14
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Ландскруна 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 23 10
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Сундсвалль
2.68
3.62
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ГАИС 0:0 Сундсвалль онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 