Швеция: Суперэттан 2021
2:1
Конец матча
1:0
41' ГолАлександерссон Симон
44' Желтая карточкаАндерсен Никлас
45' Желтая карточкаБлумквист Александр
1:1
49' ГолХаллениус Линус
2:1
58' ГолАлександерссон Симон
67' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
-
14 Каргбо МайклНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
41'
44'
49'
58'
67'
История личных встреч
ГАИС
Сундсвалль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.2
|Александерссон Симон
|5
|0.17
|Линдберг Юлиус
|3
|0.1
|Стернер Даниэль
|3
|0.1
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Александерссон Виктор
|2
|0.07
|Ярсуват Ричард
|2
|0.07
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.03
|Эрнблом Филип
|1
|0.03
|Каргбо Майкл
|1
|0.03
|Лумбана Борис
|1
|0.03
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|15
|0.5
|Энгблум Понтус
|9 (3)
|0.3
|Андерссон Эрик
|5
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.13
|Пичках Пайя
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Дальстрём Никлас
|2
|0.07
|Силфвер Понтус
|1
|0.03
|Олссон Деннис
|1
|0.03
|Лундстрём Роберт
|1
|0.03
|Ludvig Naavik
|1
|0.03
|Мюрестам Давид
|1
|0.03
|Экстрём Альбин
|1
|0.03
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Никлас II
|6
|0
|Лумбана Борис
|5
|0
|Андерссон Йохан II
|4
|0
|Вангберг Август
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Линдберг Йонас
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|6
|0
|Халлениус Линус
|5
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Карстрем Йеспер
|3
|0
|Андерссон Андреас
|2
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Блумквист Александр
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
35%
6
32%
76-90
Пропущено
25
16
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
7
28%
1
6%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
4
16%
4
25%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
4
16%
4
25%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 16
3
21%
5
19%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
5
36%
7
27%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
0
0%
3
12%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
31
45
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 5
5
16%
6
13%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
9
29%
29%
12
27%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
6
19%
9
20%
76-90
Пропущено
40
30
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
4
10%
4
13%
1-15
10
25%
3
10%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
7
18%
6
20%
61-75
6
15%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0 ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9