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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
2:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
41' Гол
Александерссон Симон
44' Желтая карточка
Андерсен Никлас
45' Желтая карточка
Блумквист Александр
1:1
49' Гол
Халлениус Линус
2:1
58' Гол
Александерссон Симон
67' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
90'+4
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
11
Линдберг
Юлиус
8
Александерссон
Виктор
4
Оберг
Йоаким
10
Эгнелль
Адам
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
21
Александерссон
Симон
35
Йонссон
Оскар
20
Дальстрём
Никлас
19
Стенсхаген
Теодор
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
14
Пичках
Пайя
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
18
Карстрем
Йеспер
25
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
ГАИС
3-5-2
Сундсвалль
4-3-1-2

История личных встреч

ГАИС
Сундсвалль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
3:0
ТМК
3:5
С
4:0
С
1:0
С
3:3
С
4:4
А
2:0
А
1:2
ШК
2:2
ШК
1:2
А
0:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.2
Александерссон Симон 5 0.17
Линдберг Юлиус 3 0.1
Стернер Даниэль 3 0.1
Вангберг Август 2 0.07
Александерссон Виктор 2 0.07
Ярсуват Ричард 2 0.07
Марич Аднан 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Эрнблом Филип 1 0.03
Каргбо Майкл 1 0.03
Лумбана Борис 1 0.03
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 15 0.5
Энгблум Понтус 9 (3) 0.3
Андерссон Эрик 5 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.13
Пичках Пайя 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Дальстрём Никлас 2 0.07
Силфвер Понтус 1 0.03
Олссон Деннис 1 0.03
Лундстрём Роберт 1 0.03
Ludvig Naavik 1 0.03
Мюрестам Давид 1 0.03
Экстрём Альбин 1 0.03
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Никлас II 6 0
Лумбана Борис 5 0
Андерссон Йохан II 4 0
Вангберг Август 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Линдберг Йонас 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 6 0
Халлениус Линус 5 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Карстрем Йеспер 3 0
Андерссон Андреас 2 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Блумквист Александр 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
35%
6
32%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
7
28%
1
6%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
4
16%
4
25%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
4
16%
4
25%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 16
3
21%
5
19%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
5
36%
7
27%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
0
0%
3
12%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

31
45
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 5
5
16%
6
13%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
5
16%
5
11%
31-45
9
29%
29%
12
27%
46-60
2
6%
6
13%
61-75
6
19%
9
20%
76-90

Пропущено

40
30
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
4
10%
4
13%
1-15
10
25%
3
10%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
7
18%
6
20%
61-75
6
15%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Акрополис - ГАИС 0:0 Эстер - ГАИС 1:0 ГАИС - Норрбю 1:4 Хельсинборг - ГАИС 0:1
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 ГАИС - Вернаму 1:2 Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0
Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 30 18 5 7 44 - 29 59
2. Сундсвалль Заявка 30 15 8 7 46 - 29 53
3. Норрбю Заявка 30 13 9 8 41 - 33 48
4. Хельсинборг Заявка 30 13 9 8 47 - 29 48
5. Эстер Заявка 30 12 10 8 33 - 26 46
6. Ландскруна Заявка 30 13 5 12 41 - 37 44
7. Треллеборг Заявка 30 11 10 9 42 - 39 43
8. Эргрюте Заявка 30 9 14 7 39 - 39 41
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 30 11 7 12 41 - 41 40
10. Браге Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
11. Йёнчёпинг Заявка 30 10 8 12 34 - 37 38
12. Вестерос Заявка 30 8 12 10 36 - 40 36
13. Акрополис Заявка 30 9 8 13 28 - 44 35
14. ГАИС Заявка 30 10 4 16 31 - 40 34
15. Васалунд Заявка 30 7 5 18 35 - 52 26
16. Фалькенберг Заявка 30 6 7 17 34 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Эстер Заявка 15 8 5 2 18 - 11 29
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
6. Треллеборг Заявка 15 8 3 4 24 - 16 27
7. Хельсинборг Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
8. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. ГАИС Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
15. Васалунд Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
16. Фалькенберг Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
2. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
3. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
4. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
5. Эргрюте Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Вестерос Заявка 15 4 5 6 16 - 19 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Браге Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
9. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
10. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
11. Йёнчёпинг Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
12. Акрополис Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 15 2 3 10 16 - 24 9
Где смотреть матч ГАИС 2:1 Сундсвалль онлайн


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