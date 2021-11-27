Швеция: Суперэттан 2021
0:1
20' ГолЗелькович Айдин
0:2
24' ГолAilton Jose Almeida1
29' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
38' Желтая карточкаВамбани Антони
1:2
67' ГолВасич Никола
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
10
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
-
25 Ангер ФилипВратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Главак РобинЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
20'
0:1
24'
38'
67'
1:2
История личных встреч
Васалунд
Эргрюте
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Васалунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|8
|0.27
|Андуе Александер
|5
|0.17
|Траоре Маи
|5
|0.17
|Вамбани Антони
|3
|0.1
|Булут Экин
|3 (1)
|0.1
|Дурмаз Элиас
|2
|0.07
|Жорж Шарбель
|2
|0.07
|Авдич Денни
|2
|0.07
|Ясуока Такуто
|1
|0.03
|Азизи Пешрав
|1
|0.03
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.03
|Gabriel Elias Ersoy
|1
|0.03
|Энгберг Фрей
|0
|0
|Мыцу Раду
|0
|0
|Страннегорд Том
|0
|0
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|Салем Адам Ид
|0
|0
|Дуранич Александр
|0
|0
|Georgios Kasagianni
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|18 (2)
|0.6
|Полсон Дэниел
|5
|0.17
|Андреассон Антон
|4
|0.13
|Ailton Jose Almeida1
|4
|0.13
|Дальквист Хампус
|3
|0.1
|Густафсон Элиас
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.03
|Раскай Анель
|1
|0.03
|Ланс Антон
|0
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|0
|0
|Азулай Джонатан
|0
|0
|Сахлин Ханнес
|0
|0
|Андерссон Фредрик
|0
|0
|Акерманн Кевин
|0
|0
|Eric Nohlgren
|0
|0
Карточки
Васалунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Кебба
|9
|0
|Жорж Шарбель
|6
|1
|Вамбани Антони
|7
|0
|Салем Адам Ид
|6
|0
|Авдич Денни
|5
|0
|Траоре Маи
|3
|1
|Мыцу Раду
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Сёдерберг Даниэль
|4
|0
|Хиен Исак
|4
|0
|Дурмаз Элиас
|3
|0
|Андуе Александер
|3
|0
|Дуранич Александр
|1
|1
|Азизи Пешрав
|2
|0
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|Ангер Филип
|2
|0
|Ясуока Такуто
|2
|0
|Вистрём Филип
|1
|0
|Булут Экин
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Lucas De Paula
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сахлин Ханнес
|5
|0
|Брорссон Арвид
|3
|1
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Полсон Дэниел
|2
|1
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Лав Джек Купер
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|2
|0
|Абукар Айдарус
|2
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
|Peru Ruiz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
8
50%
6
32%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
29%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
4
19%
7
37%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
30
17
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
27%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
3
10%
5
29%
29%
76-90
Забито
33
39
9 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
3
9%
2
5%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
4
12%
6
15%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
13
39%
10
26%
76-90
Пропущено
51
36
25 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
14
27%
6
17%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
5
10%
4
11%
31-45
8
16%
5
14%
46-60
11
22%
4
11%
61-75
7
14%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Васалунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ландскруна - Васалунд 3:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1
Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|44 - 29
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|46 - 29
|53
|3.
|Норрбю
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|41 - 33
|48
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|47 - 29
|48
|5.
|Эстер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|33 - 26
|46
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|41 - 37
|44
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|42 - 39
|43
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|30
|9
|14
|7
|39 - 39
|41
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|41 - 41
|40
|10.
|Браге
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 37
|38
|12.
|Вестерос
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|36 - 40
|36
|13.
|Акрополис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|28 - 44
|35
|14.
|ГАИС
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|31 - 40
|34
|15.
|Васалунд
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 52
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|34 - 55
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Эстер
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 11
|29
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 16
|27
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|8.
|Норрбю
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 22
|15
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 16
|25
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|6.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 19
|17
|7.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|8.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|9.
|Эстер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 22
|15
|12.
|Акрополис
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 27
|13
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|14.
|Васалунд
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10
|16.
|Ландскруна
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 24
|9