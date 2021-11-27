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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
1:2
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
20' Гол
Зелькович Айдин
0:2
24' Гол
Ailton Jose Almeida1
29' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
38' Желтая карточка
Вамбани Антони
1:2
67' Гол
Васич Никола
90'+3
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
17
Думбия
Ибрагим
16
Ясуока
Такуто
10
Дурмаз
Элиас
8
Сёдерберг
Даниэль
6
Вамбани
Антони
18
Катана
Мохамед
22
Страннегорд
Том
9
Васич
Никола
1
Андерссон
Фредрик
23
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
6
Сахлин
Ханнес
8
Лагерфельдт
Лукас
18
Андреассон
Антон
9
Зелькович
Айдин
7
Ailton
Jose
Almeida1
14
Полсон
Дэниел
Васалунд
4-4-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Васалунд
Эргрюте

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 8 0.27
Андуе Александер 5 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Вамбани Антони 3 0.1
Булут Экин 3 (1) 0.1
Дурмаз Элиас 2 0.07
Жорж Шарбель 2 0.07
Авдич Денни 2 0.07
Ясуока Такуто 1 0.03
Азизи Пешрав 1 0.03
Цискаридзе Зураб 1 0.03
Gabriel Elias Ersoy 1 0.03
Энгберг Фрей 0 0
Мыцу Раду 0 0
Страннегорд Том 0 0
Думбия Ибрагим 0 0
Салем Адам Ид 0 0
Дуранич Александр 0 0
Georgios Kasagianni 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 18 (2) 0.6
Полсон Дэниел 5 0.17
Андреассон Антон 4 0.13
Ailton Jose Almeida1 4 0.13
Дальквист Хампус 3 0.1
Густафсон Элиас 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.03
Раскай Анель 1 0.03
Ланс Антон 0 0
Хаглинд-Сангре Маркус 0 0
Азулай Джонатан 0 0
Сахлин Ханнес 0 0
Андерссон Фредрик 0 0
Акерманн Кевин 0 0
Eric Nohlgren 0 0

Карточки

Васалунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Кебба 9 0
Жорж Шарбель 6 1
Вамбани Антони 7 0
Салем Адам Ид 6 0
Авдич Денни 5 0
Траоре Маи 3 1
Мыцу Раду 4 0
Васич Никола 4 0
Сёдерберг Даниэль 4 0
Хиен Исак 4 0
Дурмаз Элиас 3 0
Андуе Александер 3 0
Дуранич Александр 1 1
Азизи Пешрав 2 0
Цискаридзе Зураб 2 0
Ангер Филип 2 0
Ясуока Такуто 2 0
Вистрём Филип 1 0
Булут Экин 1 0
Затор Доминик 1 0
Lucas De Paula 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сахлин Ханнес 5 0
Брорссон Арвид 3 1
Азулай Джонатан 4 0
Полсон Дэниел 2 1
Зелькович Айдин 3 0
Лав Джек Купер 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Ланс Антон 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Андерссон Фредрик 2 0
Абукар Айдарус 2 0
Акерманн Кевин 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Peru Ruiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
8
50%
6
32%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
29%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
4
19%
7
37%
76-90

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
24%
5
25%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

30
17
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
27%
3
18%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
5
17%
3
18%
61-75
3
10%
5
29%
29%
76-90

Забито

33
39
9 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
3
9%
2
5%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
4
12%
6
15%
31-45
5
15%
7
18%
46-60
6
18%
8
21%
61-75
13
39%
10
26%
76-90

Пропущено

51
36
25 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
14
27%
6
17%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
5
10%
4
11%
31-45
8
16%
5
14%
46-60
11
22%
4
11%
61-75
7
14%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Васалунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ландскруна - Васалунд 3:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Васалунд - Вестерос 0:1
Эстер - Васалунд 3:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Браге - Васалунд 3:0 Васалунд - Акрополис 0:1 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Васалунд - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Васалунд 0:0 Васалунд - ГАИС 3:4 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Иттерхугдаль - Васалунд 3:2 Васалунд - Фалькенберг 3:1 ГАИС - Васалунд 2:0 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Васалунд - Сирианска Эскильстуна 4:2 Вернаму - Васалунд 1:0 Эргрюте - Васалунд 3:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1 Эргрюте - ГАИС 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Васалунд 3:1 Браге - Эргрюте 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 30 18 5 7 44 - 29 59
2. Сундсвалль Заявка 30 15 8 7 46 - 29 53
3. Норрбю Заявка 30 13 9 8 41 - 33 48
4. Хельсинборг Заявка 30 13 9 8 47 - 29 48
5. Эстер Заявка 30 12 10 8 33 - 26 46
6. Ландскруна Заявка 30 13 5 12 41 - 37 44
7. Треллеборг Заявка 30 11 10 9 42 - 39 43
8. Эргрюте Заявка 30 9 14 7 39 - 39 41
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 30 11 7 12 41 - 41 40
10. Браге Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
11. Йёнчёпинг Заявка 30 10 8 12 34 - 37 38
12. Вестерос Заявка 30 8 12 10 36 - 40 36
13. Акрополис Заявка 30 9 8 13 28 - 44 35
14. ГАИС Заявка 30 10 4 16 31 - 40 34
15. Васалунд Заявка 30 7 5 18 35 - 52 26
16. Фалькенберг Заявка 30 6 7 17 34 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Эстер Заявка 15 8 5 2 18 - 11 29
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
6. Треллеборг Заявка 15 8 3 4 24 - 16 27
7. Хельсинборг Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
8. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. ГАИС Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
15. Васалунд Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
16. Фалькенберг Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
2. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
3. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
4. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
5. Эргрюте Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Вестерос Заявка 15 4 5 6 16 - 19 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Браге Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
9. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
10. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
11. Йёнчёпинг Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
12. Акрополис Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 15 2 3 10 16 - 24 9
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Вамбани Антони получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Daniel Soederberg уходит с поля. Авдич Денни выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Лагерфельдт Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Аилтон бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Васалунд 1:2 Эргрюте онлайн


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