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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
0:0
Первый тайм: 9'
Браге
0' 9'
16
Эрландссон
Тим
18
Боргстрем
Линус
37
Ludvig
Oehman
8
Карлссон
Тобиас
II
25
Энглунд
Тобиас
45
Бергмарк-Виберг
Адам
2
Godwin
Aguda
28
Нильссон
Мелькер
13
Умар
Бала
Мохаммед
14
Nsima
Peter
9
Хинтса
Оливер
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
7
Селлин
Роббин
5
Тити
Адиль
6
Антонссон
Бьярни
15
Перссон
Хоаким
10
Плана
Леонард
8
Хеллберг
Сет
Фалькенберг
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Фалькенберг
Браге

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
3:4
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизито Кваме 7 0.23
Бергмарк-Виберг Адам 6 (1) 0.2
Веде Антон 4 0.13
Хинтса Оливер 3 0.1
Nsima Peter 2 0.07
Нильссон Мелькер 2 0.07
Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.07
Энглунд Тобиас 1 0.03
Карлссон Тобиас II 1 0.03
Даль Линус 1 0.03
Эрикссон Адам 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Godwin Aguda 1 0.03
Бьерклунд Калле 1 0.03
Адриан Самуэль 0 0
Умар Бала Мохаммед 0 0
Сёдерстрём Карл 0 0
Ludvig Oehman 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плана Леонард 13 (4) 0.43
Сёдерберг Никлас 4 0.13
Перссон Хоаким 3 0.1
Селлин Роббин 2 0.07
Лундин Антон 2 0.07
Хеллберг Сет 2 0.07
Карлберг Дуглас 2 0.07
Махолли Шкодран 2 0.07
Йоханссон Александр 2 0.07
Лильестранд Маттиас 1 0.03
Хиндрикес Понтус 1 0.03
Антонссон Бьярни 1 0.03
Зеттерстрём Александр 1 0.03
Filip Sjoeberg1 1 0.03
Фродиг Виктор 0 0
Макаси Мозес 0 0
Лундин Оскар 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Фалькенберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриан Самуэль 9 1
Норен Аксель 6 0
Карлссон Тобиас II 5 0
Бергмарк-Виберг Адам 4 0
Карлссон Кристоффер 3 0
Веде Антон 3 0
Озен Махмут 3 0
Nsima Peter 3 0
Даль Линус 3 0
Кизито Кваме 1 1
Энглунд Тобиас 2 0
Хинтса Оливер 2 0
Гарбетт Мэттью 2 0
Ludvig Oehman 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Godwin Aguda 1 0
Нильссон Мелькер 1 0
Бьерклунд Калле 1 0
Умар Бала Мохаммед 1 0
Адеми Лорик 1 0
Боргстрем Линус 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лильестранд Маттиас 8 0
Зеттерстрём Александр 6 1
Хиндрикес Понтус 6 0
Тити Адиль 5 0
Антонссон Бьярни 3 1
Сёдерберг Никлас 4 0
Плана Леонард 3 0
Лундин Оскар 3 0
Уильямс Ноа 3 0
Селлин Роббин 2 0
Лундин Антон 2 0
Макаси Мозес 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Сьёберг Аксель II 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Мавила Натан 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Хилтунен Лукас 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
15%
1
6%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
3
15%
7
41%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
4%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
9
32%
5
23%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
7
25%
8
36%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
21%
5
25%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

24
20
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
7
35%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

34
37
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
6
18%
6
16%
1-15
7
21%
6
16%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
8
24%
6
16%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
5
15%
12
32%
76-90

Пропущено

52
42
16 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
3
6%
7
17%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
14
27%
8
19%
46-60
8
15%
5
12%
61-75
14
27%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фалькенберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Норрбю - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0
Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 30 18 6 6 43 - 27 60
2. Сундсвалль 0:0 Заявка 30 15 9 6 45 - 27 54
3. Хельсинборг 0:1 Заявка 30 13 8 9 45 - 28 47
4. Треллеборг 1:0 Заявка 30 12 10 8 42 - 36 46
5. Норрбю 0:0 Заявка 30 12 10 8 39 - 32 46
6. Ландскруна 0:0 Заявка 30 13 6 11 41 - 36 45
7. Эстер 0:0 Заявка 30 11 11 8 31 - 25 44
8. Эргрюте 0:0 Заявка 30 8 15 7 37 - 38 39
9. Вестерос 1:0 Заявка 30 9 11 10 35 - 38 38
10. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 30 10 8 12 40 - 41 38
11. Браге 0:0 Заявка 30 9 10 11 38 - 41 37
12. Акрополис 0:0 Заявка 30 9 9 12 27 - 42 36
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 30 9 8 13 31 - 37 35
14. ГАИС 0:0 Заявка 30 9 5 16 29 - 39 32
15. Васалунд 0:0 Заявка 30 7 6 17 34 - 50 27
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 30 6 8 16 33 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 11 3 1 23 - 9 36
2. Ландскруна 0:0 Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг 1:0 Заявка 15 9 3 3 24 - 13 30
5. Эстер 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 10 27
6. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 13 26
7. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 7 2 6 22 - 13 23
9. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге 0:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос 1:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 29 16
16. ГАИС 0:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг 0:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 15 6 5 4 18 - 14 23
4. Норрбю 0:0 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
5. Вестерос 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
6. Эргрюте 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 21 18
7. Эстер 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
8. ГАИС 0:0 Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
9. Треллеборг 1:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 22 15
11. Акрополис 0:0 Заявка 15 3 5 7 13 - 25 14
12. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
14. Васалунд 0:0 Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Ландскруна 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 23 10
16. Фалькенберг 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Браге
3.90
4.20
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фалькенберг 0:0 Браге онлайн


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