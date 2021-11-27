Швеция: Суперэттан 2021
0:0
Первый тайм: 9'
14
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Озен МахмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Камп АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
История личных встреч
Фалькенберг
Браге
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фалькенберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизито Кваме
|7
|0.23
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (1)
|0.2
|Веде Антон
|4
|0.13
|Хинтса Оливер
|3
|0.1
|Nsima Peter
|2
|0.07
|Нильссон Мелькер
|2
|0.07
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.07
|Энглунд Тобиас
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.03
|Даль Линус
|1
|0.03
|Эрикссон Адам
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Godwin Aguda
|1
|0.03
|Бьерклунд Калле
|1
|0.03
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|Ludvig Oehman
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плана Леонард
|13 (4)
|0.43
|Сёдерберг Никлас
|4
|0.13
|Перссон Хоаким
|3
|0.1
|Селлин Роббин
|2
|0.07
|Лундин Антон
|2
|0.07
|Хеллберг Сет
|2
|0.07
|Карлберг Дуглас
|2
|0.07
|Махолли Шкодран
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2
|0.07
|Лильестранд Маттиас
|1
|0.03
|Хиндрикес Понтус
|1
|0.03
|Антонссон Бьярни
|1
|0.03
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.03
|Filip Sjoeberg1
|1
|0.03
|Фродиг Виктор
|0
|0
|Макаси Мозес
|0
|0
|Лундин Оскар
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Фалькенберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриан Самуэль
|9
|1
|Норен Аксель
|6
|0
|Карлссон Тобиас II
|5
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Карлссон Кристоффер
|3
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Озен Махмут
|3
|0
|Nsima Peter
|3
|0
|Даль Линус
|3
|0
|Кизито Кваме
|1
|1
|Энглунд Тобиас
|2
|0
|Хинтса Оливер
|2
|0
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|Ludvig Oehman
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Godwin Aguda
|1
|0
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|Адеми Лорик
|1
|0
|Боргстрем Линус
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лильестранд Маттиас
|8
|0
|Зеттерстрём Александр
|6
|1
|Хиндрикес Понтус
|6
|0
|Тити Адиль
|5
|0
|Антонссон Бьярни
|3
|1
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Плана Леонард
|3
|0
|Лундин Оскар
|3
|0
|Уильямс Ноа
|3
|0
|Селлин Роббин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Макаси Мозес
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Сьёберг Аксель II
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Мавила Натан
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Хилтунен Лукас
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
15%
1
6%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
3
15%
7
41%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
4%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
9
32%
5
23%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
7
25%
8
36%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
21%
5
25%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
24
20
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
7
35%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
34
37
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
6
18%
6
16%
1-15
7
21%
6
16%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
8
24%
6
16%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
5
15%
12
32%
76-90
Пропущено
52
42
16 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
3
6%
7
17%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
10
19%
10
24%
31-45
14
27%
8
19%
46-60
8
15%
5
12%
61-75
14
27%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фалькенберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Норрбю - Фалькенберг 1:0 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Вернаму - Фалькенберг 3:2
Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Фалькенберг - Эстер 0:2 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 Фалькенберг - Акрополис 3:3 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Оддевольд - Фалькенберг 2:3 Васалунд - Фалькенберг 3:1 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Фалькенберг - Норрбю 1:1 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Треллеборг - Фалькенберг 2:1
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0
Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Сундсвалль - Браге 3:3 Браге - Треллеборг 0:1 ГАИС - Браге 0:2 Браге - Эргрюте 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|43 - 27
|60
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 27
|54
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 28
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|46
|5.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|39 - 32
|46
|6.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|41 - 36
|45
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|31 - 25
|44
|8.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|30
|8
|15
|7
|37 - 38
|39
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 38
|38
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|40 - 41
|38
|11.
|Браге
|0:0 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|37
|12.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 37
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|29 - 39
|32
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|34 - 50
|27
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|30
|6
|8
|16
|33 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|5.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|16 - 10
|27
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 13
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|5.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|8.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|9.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10