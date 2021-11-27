Швеция: Суперэттан 2021
1:0
Первый тайм: 9'
1:0
3' ГолСаид Мохаммед
17
Йенссон
Исак
21
Амин
Симон
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
3'
1:0
История личных встреч
Треллеборг
Йёнчёпинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Петар
|8 (1)
|0.28
|Оффия Генри
|6
|0.21
|Косица Дзенис
|4
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|4
|0.14
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0.14
|Бркич Харис
|3
|0.1
|Хоканссон Маттиас
|3
|0.1
|Блумберг Юхан
|2
|0.07
|Йенссон Исак
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|2 (1)
|0.07
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.03
|Сафиу Фатаву
|1
|0.03
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Амин Симон
|0
|0
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|7
|0.24
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.21
|Эдквист Адриан
|5
|0.17
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.1
|Николич Марко
|2
|0.07
|Свенссон Йеспер
|1
|0.03
|Edin Hamidovic
|1
|0.03
|Зейдан Мустафа
|1
|0.03
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.03
|Люнг Даниэль
|1
|0.03
|Фендрих Фредрик
|1
|0.03
|Бекай Перпарим
|1
|0.03
|Нордстрем Элиас
|1
|0.03
|Барни Юнес
|0
|0
|Крона Себастьян
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блумберг Юхан
|8
|0
|Петрович Петар
|5
|0
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Амин Симон
|4
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Тидеман Антон
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Нильссон Хампус
|1
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фендрих Фредрик
|5
|1
|Свенссон Йеспер
|6
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|2
|1
|Эдквист Адриан
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|0
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Густафсон Элиас
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
6 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
17%
2
18%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
7
30%
3
27%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
31%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
17%
3
14%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
3
17%
3
14%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
3
21%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
41
32
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
7
17%
5
16%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
3
7%
8
25%
31-45
6
15%
5
16%
46-60
8
20%
5
16%
61-75
10
24%
6
19%
76-90
Пропущено
36
35
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
9
25%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
8
22%
7
20%
46-60
7
19%
5
14%
61-75
2
6%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|43 - 27
|60
|2.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|45 - 27
|54
|3.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 28
|47
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|42 - 36
|46
|5.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|39 - 32
|46
|6.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|41 - 36
|45
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|31 - 25
|44
|8.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|30
|8
|15
|7
|37 - 38
|39
|9.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|30
|9
|11
|10
|35 - 38
|38
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|40 - 41
|38
|11.
|Браге
|0:0 Заявка
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|37
|12.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|27 - 42
|36
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 37
|35
|14.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|30
|9
|5
|16
|29 - 39
|32
|15.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|34 - 50
|27
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|30
|6
|8
|16
|33 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|23 - 9
|36
|2.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|25 - 13
|35
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|4.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|5.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|16 - 10
|27
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 13
|23
|9.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|14 - 17
|22
|12.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|9
|2
|20 - 17
|21
|13.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 21
|19
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|16.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 18
|24
|2.
|Хельсинборг
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 15
|24
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 14
|23
|4.
|Норрбю
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|5.
|Вестерос
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|6.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|7.
|Эстер
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 15
|17
|8.
|ГАИС
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 16
|17
|9.
|Треллеборг
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 23
|16
|10.
|Браге
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|15
|11.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 28
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|14.
|Васалунд
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|15.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 24
|10