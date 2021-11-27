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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
1:3
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
3' Гол
Саид Мохаммед
38' Желтая карточка
Кристенсен Каспер
46' Желтая карточка
Амин Симон
1:1
71' Гол
Крона Себастьян
1:2
72' Гол
Edin Hamidovic
78' Желтая карточка
Бркич Харис
1:3
90' Гол
Николич Марко
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
24
Хоканссон
Маттиас
21
Амин
Симон
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
26
Бркич
Харис
25
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
30
Якобссон
Феликс
20
Страндсатер
Даниэль
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
7
Крона
Себастьян
5
Фендрих
Фредрик
19
Бук
Робин
16
Edin
Hamidovic
24
Николич
Марко
Треллеборг
4-2-3-1
Йёнчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Йёнчёпинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
2:0
А
1:1
А
2:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Петар 8 (1) 0.27
Оффия Генри 6 0.2
Косица Дзенис 4 0.13
Бьеркен Фритьоф 4 0.13
Дхайни Мухаммед-Али 4 0.13
Бркич Харис 3 0.1
Хоканссон Маттиас 3 0.1
Саид Мохаммед 3 (1) 0.1
Блумберг Юхан 2 0.07
Йенссон Исак 2 0.07
Ливерстам Фредрик 1 0.03
Сафиу Фатаву 1 0.03
Модиг Йеспер 0 0
Амин Симон 0 0
Йоханссон Хенрик 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 7 0.23
Омонди Эрик 6 (1) 0.2
Эдквист Адриан 5 0.17
Страндсатер Даниэль 3 0.1
Николич Марко 3 0.1
Edin Hamidovic 2 0.07
Свенссон Йеспер 1 0.03
Зейдан Мустафа 1 0.03
Крона Себастьян 1 0.03
Дегерлунд Маркус 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Фендрих Фредрик 1 0.03
Бекай Перпарим 1 0.03
Нордстрем Элиас 1 0.03
Барни Юнес 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блумберг Юхан 8 0
Петрович Петар 5 0
Бркич Харис 5 0
Амин Симон 5 0
Ливерстам Фредрик 4 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Тидеман Антон 2 0
Оффия Генри 2 0
Нильссон Хампус 1 0
Косица Дзенис 1 0
Карлссон Тобиас 1 0
Сёдерквист Монс 1 0
Хоканссон Маттиас 1 0
Кристенсен Каспер 1 0
Йенссон Исак 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фендрих Фредрик 5 1
Свенссон Йеспер 6 0
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 2 1
Эдквист Адриан 3 0
Ламин Адам Бен 3 0
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Густафсон Элиас 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
5
21%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
4
25%
5
23%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
3
17%
3
14%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
3
17%
3
14%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
26%
3
21%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

42
35
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 12
8
19%
5
14%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
3
7%
8
23%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
8
19%
7
20%
61-75
10
24%
7
20%
76-90

Пропущено

39
36
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
9
23%
6
17%
1-15
4
10%
6
17%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
8
21%
7
19%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
3
8%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0
Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0 Русенгор - Треллеборг 0:3 Треллеборг - ГАИС 1:0 Эстер - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Браге - Треллеборг 0:1 Ландскруна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Фалькенберг 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 30 18 5 7 44 - 29 59
2. Сундсвалль Заявка 30 15 8 7 46 - 29 53
3. Норрбю Заявка 30 13 9 8 41 - 33 48
4. Хельсинборг Заявка 30 13 9 8 47 - 29 48
5. Эстер Заявка 30 12 10 8 33 - 26 46
6. Ландскруна Заявка 30 13 5 12 41 - 37 44
7. Треллеборг Заявка 30 11 10 9 42 - 39 43
8. Эргрюте Заявка 30 9 14 7 39 - 39 41
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 30 11 7 12 41 - 41 40
10. Браге Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
11. Йёнчёпинг Заявка 30 10 8 12 34 - 37 38
12. Вестерос Заявка 30 8 12 10 36 - 40 36
13. Акрополис Заявка 30 9 8 13 28 - 44 35
14. ГАИС Заявка 30 10 4 16 31 - 40 34
15. Васалунд Заявка 30 7 5 18 35 - 52 26
16. Фалькенберг Заявка 30 6 7 17 34 - 55 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Эстер Заявка 15 8 5 2 18 - 11 29
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 8 4 3 25 - 13 28
6. Треллеборг Заявка 15 8 3 4 24 - 16 27
7. Хельсинборг Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
8. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. ГАИС Заявка 15 5 2 8 18 - 24 17
15. Васалунд Заявка 15 4 3 8 18 - 22 15
16. Фалькенберг Заявка 15 4 3 8 20 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 7 4 4 21 - 16 25
2. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
3. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
4. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
5. Эргрюте Заявка 15 5 5 5 19 - 22 20
6. Вестерос Заявка 15 4 5 6 16 - 19 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Браге Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
9. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
10. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
11. Йёнчёпинг Заявка 15 4 3 8 14 - 22 15
12. Акрополис Заявка 15 3 4 8 14 - 27 13
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 15 2 3 10 16 - 24 9
Где смотреть матч Треллеборг 1:3 Йёнчёпинг онлайн


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