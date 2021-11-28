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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
2' Гол
Берг Маркус
12'
25
Бенедиктссон
Адам-Инги
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
16
Молин
Сикстен
6
Досис
Николаос
19
Хауган
Эйрик
23
Менса
Самуэль
40
Арин
Франк
20
Хёрберг
Феликс
13
Фрицсон
Людвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
Гётеборг
4-4-2
Эстерсунд
4-5-1

Ход матча

2'
Берг Маркус
(Вендт Оскар)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Гётеборг
Эстерсунд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:3
А
0:4
А
2:2
А
7:1
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
1:1
А
2:0
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 8 0.28
Сана Тобиас 6 (3) 0.21
Сигторссон Колбейнн 4 0.14
Вендт Оскар 2 0.07
Айеш Хосам 2 0.07
Якоб Кевин 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Сёдер Робин 2 0.07
Юханссон Карл II 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.03
Терн Симон 1 0.03
Гамшик Марек 1 0.03
Эрикссон Себастьян 1 0.03
Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
Эрлингмарк Огюст 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.34
Кпозо Патрик 2 0.07
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.07
Мукийби Рональд 2 0.07
Хёрберг Феликс 1 0.03
Кроон Симон 1 0.03
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.03
Авад Ахмед 1 0.03
Фрицсон Людвиг 1 0.03
Вейманс Марко 1 0.03
Штольт Малкольм 1 0.03
Карлссон Грач Себастьян 1 0.03
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 8 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Якоб Кевин 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Самуэль 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Фрицсон Людвиг 5 0
Кпозо Патрик 3 1
Арин Франк 3 1
Штольт Малкольм 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Вейманс Марко 4 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Досис Николаос 3 0
Колкетт Чарли 2 0
Кроон Симон 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
1
5%
3
38%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

17
30
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
5
29%
29%
5
17%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
0
0%
9
30%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
27%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Забито

35
27
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
3
9%
5
19%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
7
20%
5
19%
31-45
7
20%
3
11%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
8
23%
7
26%
76-90

Пропущено

39
51
22 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 24
7
18%
6
12%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
9
23%
8
16%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
4
10%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 Заявка 29 16 7 6 43 - 27 55
2. Мальмё Заявка 28 16 7 5 57 - 30 55
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 28 14 7 7 49 - 38 49
6. Кальмар Заявка 28 13 8 7 38 - 33 47
7. Норрчёпинг 0:0 Заявка 29 13 6 10 43 - 35 45
8. Гётеборг 1:0 Заявка 29 10 8 11 37 - 38 38
9. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
10. Варберг БоИС 0:0 Заявка 29 8 11 10 32 - 33 35
11. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
12. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
13. Хальмстад Заявка 28 6 12 10 21 - 26 30
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 29 8 5 16 29 - 50 29
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 29 3 5 21 24 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Юргорден 0:0 Заявка 15 10 3 2 28 - 15 33
3. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
4. Норрчёпинг 0:0 Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар Заявка 14 6 5 3 18 - 14 23
8. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
9. Гётеборг 1:0 Заявка 15 6 3 6 20 - 17 21
10. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
12. Дегерфорс 0:0 Заявка 15 6 2 7 19 - 21 20
13. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
14. Хальмстад Заявка 14 3 9 2 10 - 9 18
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден 0:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 20 17
6. Гётеборг 1:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
7. Хаммарбю Заявка 14 4 4 6 19 - 22 16
8. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
9. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
11. Варберг БоИС 0:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 19 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 15 0 3 12 6 - 33 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Эстерсунд
1.26
6.50
14.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Эстерсунд онлайн


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