Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Гамла Уллеви
1:0
2' ГолБерг Маркус
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
19
Хауган
Эйрик
40
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
-
40 Арин ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Перри НебиюПолузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Гётеборг
Эстерсунд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|8
|0.28
|Сана Тобиас
|6 (3)
|0.21
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.14
|Вендт Оскар
|2
|0.07
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Сёдер Робин
|2
|0.07
|Юханссон Карл II
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Терн Симон
|1
|0.03
|Гамшик Марек
|1
|0.03
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.03
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.03
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.34
|Кпозо Патрик
|2
|0.07
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.07
|Мукийби Рональд
|2
|0.07
|Хёрберг Феликс
|1
|0.03
|Кроон Симон
|1
|0.03
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.03
|Авад Ахмед
|1
|0.03
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.03
|Вейманс Марко
|1
|0.03
|Штольт Малкольм
|1
|0.03
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.03
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|8
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Якоб Кевин
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Кпозо Патрик
|3
|1
|Арин Франк
|3
|1
|Штольт Малкольм
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Вейманс Марко
|4
|0
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Колкетт Чарли
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
1
5%
3
38%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Пропущено
17
30
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
5
29%
29%
5
17%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
0
0%
9
30%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
6
27%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Забито
35
27
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
3
9%
5
19%
1-15
6
17%
4
15%
16-30
7
20%
5
19%
31-45
7
20%
3
11%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
8
23%
7
26%
76-90
Пропущено
39
51
22 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 24
7
18%
6
12%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
9
23%
8
16%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
4
10%
9
18%
61-75
4
10%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|29
|16
|7
|6
|43 - 27
|55
|2.
|Мальмё
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|57 - 30
|55
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|49 - 38
|49
|6.
|Кальмар
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|38 - 33
|47
|7.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|29
|13
|6
|10
|43 - 35
|45
|8.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|29
|10
|8
|11
|37 - 38
|38
|9.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|10.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|32 - 33
|35
|11.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|21 - 26
|30
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 50
|29
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|28 - 15
|33
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|4.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|23
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 17
|21
|10.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|12.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 21
|20
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|10 - 9
|18
|15.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 20
|17
|6.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|8.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|11.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 19
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|0:1 Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 33
|3