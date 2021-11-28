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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
4:1
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
13' Пенальти
Бертильссон Юхан
2:0
19' Гол
Линдаль Аксель
3:0
25' Гол
Бертильссон Юхан
34' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
43' Желтая карточка
Экрот Оливер
4:0
45' Гол
Экрот Оливер
4:1
75' Гол
Бьёрк Карл
90'+3
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
9
Бертильссон
Юхан
14
Дальстрём
Виллиам
16
Эдвардсен
Виктор
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
17
Раск
Теодор
8
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
23
Сема
Майч
21
Салихович
Дино
10
Леви
Йонатан
9
Адегбенро
Самуэль
15
Бьёрк
Карл
Дегерфорс
3-4-3
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Дегерфорс
Норрчёпинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 14 (1) 0.48
Бертильссон Юхан 7 (3) 0.24
Саиди Абдельрахман 4 0.14
Джурджич Никола 2 0.07
Дальстрём Виллиам 2 0.07
Аяз Ферхад 1 0.03
Экрот Оливер 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Карлен Адам 1 0.03
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 17 0.59
Бьёрк Карл 7 0.24
Нюман Кристоффер 4 0.14
Вальквист Линус 3 0.1
Леви Йонатан 2 (1) 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Скуласон Ари 2 0.07
Сема Майч 2 0.07
Агардиус Виктор 1 0.03
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Хазени Кристоффер 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Абдулразак Исхак 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Франссон Александер 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Экрот Оливер 6 0
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Саиди Абдельрахман 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Кастегрен Хенрик 6 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Вальквист Линус 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Абдулразак Исхак 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
17%
2
11%
1-15
6
26%
4
22%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
7
39%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
5
23%
6
26%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
4
18%
5
22%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
0
0%
3
11%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
3
27%
2
7%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
1
9%
10
37%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
5
33%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
7
25%
1
7%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Забито

34
45
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
4
12%
5
11%
1-15
9
26%
8
18%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
3
9%
11
24%
61-75
8
24%
12
27%
76-90

Пропущено

50
38
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
8%
5
13%
1-15
7
14%
11
29%
16-30
10
20%
4
11%
31-45
9
18%
8
21%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 29 16 8 5 57 - 30 56
2. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар 0:0 Заявка 29 13 9 7 38 - 33 48
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
10. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
11. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
12. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад 0:0 Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё 0:0 Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 14 24
8. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
9. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
10. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
11. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 14 28
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар 0:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
10. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
11. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
Где смотреть матч Дегерфорс 4:1 Норрчёпинг онлайн


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