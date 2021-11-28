Швеция: Аллсвенскан 2021
4:1
Конец матча
Стадион: Стора Валла
1:0
13' ПенальтиБертильссон Юхан
2:0
19' ГолЛиндаль Аксель
3:0
25' ГолБертильссон Юхан
34' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
43' Желтая карточкаЭкрот Оливер
4:0
45' ГолЭкрот Оливер
4:1
75' ГолБьёрк Карл
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
13'
1:0
19'
25'
34'
43'
45'
4:0
46'
75'
4:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Дегерфорс
Норрчёпинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|14 (1)
|0.48
|Бертильссон Юхан
|7 (3)
|0.24
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.14
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.07
|Аяз Ферхад
|1
|0.03
|Экрот Оливер
|1
|0.03
|Линдаль Аксель
|1
|0.03
|Карлен Адам
|1
|0.03
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|17
|0.59
|Бьёрк Карл
|7
|0.24
|Нюман Кристоффер
|4
|0.14
|Вальквист Линус
|3
|0.1
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Скуласон Ари
|2
|0.07
|Сема Майч
|2
|0.07
|Агардиус Виктор
|1
|0.03
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Хазени Кристоффер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Экрот Оливер
|6
|0
|Гравиус Христос
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Саиди Абдельрахман
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Абдулразак Исхак
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
17%
2
11%
1-15
6
26%
4
22%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
7
39%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
5
23%
6
26%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Забито
11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
0
0%
3
11%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
3
27%
2
7%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
1
9%
10
37%
76-90
Пропущено
28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
11%
3
20%
1-15
2
7%
5
33%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
7
25%
1
7%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Забито
34
45
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 5
4
12%
5
11%
1-15
9
26%
8
18%
16-30
5
15%
6
13%
31-45
5
15%
3
7%
46-60
3
9%
11
24%
61-75
8
24%
12
27%
76-90
Пропущено
50
38
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
8%
5
13%
1-15
7
14%
11
29%
16-30
10
20%
4
11%
31-45
9
18%
8
21%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
10
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 30
|56
|2.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|29
|13
|9
|7
|38 - 33
|48
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|11.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|14.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 14
|28
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|10.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|11.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3