Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
0:0
12' Не забитый пенальтиЧолак Антонио-Мирко
76' Желтая карточкаМойсандер Никлас
0:1
83' ГолБергет Йо Инге
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
12'
76'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 10
-
3 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Кальмар
Мальмё
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
24.2%
18.2%
57.6%
8 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|12 (3)
|0.41
|Ринг Джонатан
|7 (1)
|0.24
|Янссон Исак
|5
|0.17
|Фролинг Нильс
|4
|0.14
|Ромариньо Перейра
|4
|0.14
|Ринг Себастьян
|3
|0.1
|Бергквист Дуг
|1
|0.03
|Шёстедт Расмус
|1
|0.03
|Стенмарк Йохан
|1
|0.03
|Юханссон Петр
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|15 (2)
|0.52
|Бирманчевич Велько
|9
|0.31
|Кристиансен Андерс
|6 (2)
|0.21
|Налич Ади
|6
|0.21
|Рикс Сёрен
|6
|0.21
|Бергет Йо Инге
|5 (1)
|0.17
|Абубакари Малик
|3
|0.1
|Ракип Эрдаль
|2
|0.07
|Нильсен Лассе
|1
|0.03
|Кнудсен Йонас
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Нанаси Себастьян
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Стенмарк Йохан
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|7
|0
|Инносент Бонке
|6
|0
|Налич Ади
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Абубакари Малик
|4
|0
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
11%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
6
23%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
7
35%
5
16%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
2
10%
7
22%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
38
58
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
3
8%
10
17%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
6
16%
9
16%
31-45
10
26%
11
19%
46-60
8
21%
8
14%
61-75
6
16%
12
21%
76-90
Пропущено
34
30
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 20
9
26%
3
10%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
4
12%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3
Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1
Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|58 - 30
|58
|2.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 34
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|11.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|10.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|11.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3