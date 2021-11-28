  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Чолак Антонио-Мирко
76' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
0:1
83' Гол
Бергет Йо Инге
90'+4
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
11
Ринг
Джонатан
10
Сахпекидис
Филип
31
Фролинг
Нильс
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
22
Налич
Ади
8
Пенья
Серхио
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Кальмар
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

12'
0:0
Чолак Антонио-Мирко
46'
 
Диавара Исмаэль
Далин Юхан
61'
Бергквист Дуг
Сахпекидис Филип
 
69'
 
Бергет Йо Инге
Пенья Серхио
69'
 
Ракип Эрдаль
Налич Ади
72'
Нури Эмин
Юханссон Петр
 
72'
Янссон Исак
Фролинг Нильс
 
76'
 
Мойсандер Никлас
82'
 
Абубакари Малик
Чолак Антонио-Мирко
83'
0:1
Бергет Йо Инге
(Абубакари Малик)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 10
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Кальмар
Мальмё

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

24.2%
18.2%
57.6%
8 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 12 (3) 0.41
Ринг Джонатан 7 (1) 0.24
Янссон Исак 5 0.17
Фролинг Нильс 4 0.14
Ромариньо Перейра 4 0.14
Ринг Себастьян 3 0.1
Бергквист Дуг 1 0.03
Шёстедт Расмус 1 0.03
Стенмарк Йохан 1 0.03
Юханссон Петр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 15 (2) 0.52
Бирманчевич Велько 9 0.31
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.21
Налич Ади 6 0.21
Рикс Сёрен 6 0.21
Бергет Йо Инге 5 (1) 0.17
Абубакари Малик 3 0.1
Ракип Эрдаль 2 0.07
Нильсен Лассе 1 0.03
Кнудсен Йонас 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Нанаси Себастьян 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Юханссон Петр 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Бергквист Дуг 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Стенмарк Йохан 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Инносент Бонке 6 0
Налич Ади 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Далин Юхан 1 0
Левицки Оскар 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
11%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
6
23%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
7
35%
5
16%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
2
10%
7
22%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

38
58
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 3
3
8%
10
17%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
6
16%
9
16%
31-45
10
26%
11
19%
46-60
8
21%
8
14%
61-75
6
16%
12
21%
76-90

Пропущено

34
30
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 20
9
26%
3
10%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
4
12%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3
Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1
Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 29 17 7 5 58 - 30 58
2. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар Заявка 29 13 8 8 38 - 34 47
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
10. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
11. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
12. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар Заявка 15 6 5 4 18 - 15 23
8. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
9. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
10. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
11. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
14. Хальмстад Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 15 9 3 3 27 - 14 30
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
10. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
11. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Чолак Антонио-Мирко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кальмар 0:1 Мальмё онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 