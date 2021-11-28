Швеция: Аллсвенскан 2021
0:0
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall
19' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
33' Желтая карточкаВикстрём Эмиль
77' Желтая карточкаФенгер Мадс
80' Желтая карточкаМатко Алёша
84' Желтая карточкаЛахдо Майкель
86' Желтая карточкаЮханссон Андреас
10
Карим
Садат
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ПаулиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
19'
33'
77'
80'
84'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Хальмстад
Хаммарбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.21
|Карим Садат
|5
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.1
|Боман Микаэль
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.03
|Викстрём Эмиль
|1
|0.03
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|11
|0.38
|Амоо Акинкунми
|9 (1)
|0.31
|Сельмани Астрит
|5 (1)
|0.17
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.14
|Андерсен Йеппе
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|2
|0.07
|Williot Swedberg
|2
|0.07
|Мохаммед Азиз
|2
|0.07
|Джазе Моханад
|1
|0.03
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|Боянич Дарьян
|1
|0.03
|Аккам Давид
|1
|0.03
|Сандберг Симон
|1
|0.03
|Матко Алёша
|1
|0.03
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.03
|Мадьяр Ричард
|1
|0.03
|Родич Владимир
|1
|0.03
|Паулиньо II
|1
|0.03
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|6
|0
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Сельмани Астрит
|6
|0
|Фенгер Мадс
|5
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Матко Алёша
|2
|0
|Лахдо Майкель
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
20%
2
11%
1-15
3
30%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
10
43%
31-45
1
11%
1
4%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
4
44%
6
26%
76-90
Забито
10
30
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 9
23 Не забивали 16
2
20%
3
10%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
5
17%
31-45
2
20%
7
23%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
30%
8
27%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
22%
6
38%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
20
48
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
14 Не забивали 6
4
20%
5
10%
1-15
4
20%
6
13%
16-30
4
20%
8
17%
31-45
2
10%
8
17%
46-60
1
5%
9
19%
61-75
5
25%
12
25%
76-90
Пропущено
27
39
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
4
15%
7
18%
1-15
3
11%
4
10%
16-30
5
19%
12
31%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
6
22%
5
13%
61-75
7
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|58 - 30
|58
|2.
|Юргорден
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 30
|54
|3.
|АИК
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|37 - 21
|53
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 29
|52
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|49 - 38
|50
|6.
|Кальмар
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|38 - 34
|47
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|44 - 39
|44
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|40 - 38
|38
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|Хеккен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|46 - 42
|36
|11.
|Сириус
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|34 - 49
|34
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|31 - 27
|34
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|33 - 51
|31
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|21 - 26
|31
|15.
|Эребру
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|21 - 55
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|24 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|25 - 6
|38
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 16
|33
|3.
|Юргорден
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|30 - 18
|32
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|Мальмё
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 16
|28
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Кальмар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 15
|23
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|9.
|Хеккен
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|29 - 20
|21
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|11.
|Сириус
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|15
|3
|10
|2
|10 - 9
|19
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 22
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|22 - 16
|25
|3.
|Кальмар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 19
|24
|4.
|Юргорден
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 24
|16
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 16
|15
|10.
|АИК
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 15
|15
|11.
|Хеккен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|12.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 34
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|6 - 36
|3