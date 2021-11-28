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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Тромсё
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Стабек
0' 61'
1
Карлстрём
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
19
Вестерлунн
Никлас
14
Миккельсен
Эугуст
9
Эспейор
Рунар
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
19
Вернерссон
Виктор
8
Хауген
Фредрик
26
Подставски
Томаш
10
Сольбаккен
Маркус
17
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Тромсё
3-5-2
Стабек
5-3-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

История личных встреч

Тромсё
Стабек

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:3
Т
1:1
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:3
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
0:2
ТМС
0:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
2:4
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:4
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.29
Миккельсен Эугуст 7 0.25
Тотлэнд Томас 5 0.18
Китолано Эрик 4 0.14
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.04
Арнарсон Адам 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.25
Болли Матис 3 0.11
Вангберг Симен 3 0.11
Нуса Антонио 3 0.11
Хансен Корнелиус 2 0.07
Хауген Фредрик 2 0.07
Геэльмуйден Херман 2 0.07
Скютте Саммю 2 (1) 0.07
Оттесен Стурла 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 7 0
Йенсен Рубен 4 0
Енссен Андерс 2 1
Псише Кристоф 3 0
Амундсен Исак 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Тотлэнд Томас 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Месик Иван 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Болли Матис 1 0
Хауген Фредрик 1 0
Подставски Томаш 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
7
41%
76-90

Пропущено

20
32
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
20%
5
16%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
3
15%
3
9%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
3
15%
9
28%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
12%
4
24%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
6
27%
7
30%
76-90

Забито

32
34
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
4
13%
6
18%
1-15
7
22%
4
12%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
11
32%
76-90

Пропущено

42
55
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
7
17%
10
18%
1-15
7
17%
5
9%
16-30
6
14%
4
7%
31-45
5
12%
10
18%
46-60
8
19%
10
18%
61-75
9
21%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0
Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0
Стабек
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0
Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг 1:1 Заявка 28 14 7 7 53 - 45 49
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Кристиансунд 1:1 Заявка 28 13 5 10 36 - 40 44
6. Русенборг 0:0 Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
9. Хёугесунн 1:1 Заявка 28 9 8 11 45 - 42 35
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Тромсё 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 28 8 7 13 34 - 48 31
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек 0:0 Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Мьёндален 1:1 Заявка 28 4 11 13 33 - 45 23
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 9 3 2 24 - 13 30
4. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
5. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
7. Викинг 1:1 Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 6 6 19 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 1:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 24 22
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 4 2 8 15 - 28 14
9. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 32 11
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стабек
2.20
3.75
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Стабек онлайн


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