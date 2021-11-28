Норвегия: Типпелиген 2021
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
История личных встреч
Тромсё
Стабек
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
25 матчей
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|8
|0.29
|Миккельсен Эугуст
|7
|0.25
|Тотлэнд Томас
|5
|0.18
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Арнарсон Адам
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.25
|Болли Матис
|3
|0.11
|Вангберг Симен
|3
|0.11
|Нуса Антонио
|3
|0.11
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Хауген Фредрик
|2
|0.07
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.07
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.07
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|7
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Псише Кристоф
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Месик Иван
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
7
41%
76-90
Пропущено
20
32
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
20%
5
16%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
3
15%
3
9%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
3
15%
9
28%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
12%
4
24%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
6
27%
7
30%
76-90
Забито
32
34
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
4
13%
6
18%
1-15
7
22%
4
12%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
6
19%
5
15%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
6
19%
11
32%
76-90
Пропущено
42
55
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
7
17%
10
18%
1-15
7
17%
5
9%
16-30
6
14%
4
7%
31-45
5
12%
10
18%
46-60
8
19%
10
18%
61-75
9
21%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0
Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Тромсё - Кристиансунд 0:0
Стабек
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0
Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|64 - 36
|53
|3.
|Викинг
|1:1 Заявка
|28
|14
|7
|7
|53 - 45
|49
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|28
|13
|5
|10
|36 - 40
|44
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 41
|37
|9.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|12.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|28
|8
|7
|13
|34 - 48
|31
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Мьёндален
|1:1 Заявка
|28
|4
|11
|13
|33 - 45
|23
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|24 - 13
|30
|4.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 14
|28
|5.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|7.
|Викинг
|1:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|1:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 24
|22
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 28
|14
|9.
|Кристиансунд
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Мьёндален
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 32
|11
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|1:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7