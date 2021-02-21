ЦСКА просто лучше, выше, сильнее
Ivan_Coroleac #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Gadzhimuradov R.
|2
|0.5
|2.
|_Bolshakov K.
|1
|0.25
|3.
|_Barkov D.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Труфанов Григорий
|0
|1
|2.
|Мартусевич Максим
|1
|0
|3.
|Брагин Владислав
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|СКА-Хабаровск
|75% (9)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|0
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.50
|1.01
|11.50
|1.01
|4.45
|1.19
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.32
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.23
|3.80
|1.16
|4.40
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|
|16.00
|1.02
|10.50
|1.05
|4.20
|1.19
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.25
|1.64
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.22
|3.80
|1.17
|4.50
|1.07
|8.04
|1.05
|8.59
|0.00
|13.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.62
|1.19
|2.98
|1.40
|2.74
|1.46
|2.27
|1.63
|2.02
|1.81
|1.75
|2.08
|1.58
|2.39
|1.46
|2.68
|—
|—
|1.17
|4.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—