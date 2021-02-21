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ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм

Стадион:
СКА-Хабаровск
ЦСКА Москва
СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Gadzhimuradov R. 2 0.5
2. _Bolshakov K. 1 0.25
3. _Barkov D. 1 0.25

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Труфанов Григорий 0 1
2. Мартусевич Максим 1 0
3. Брагин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 0
 СКА-Хабаровск 75% (9) 8.33% (1) 8.33% (1) 0 8.33% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов
СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Премьер-лига
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    5'
    Шкурин с двадцати метров низом пробил в левый угол. Сугробов отбил мяч, несмотря на небольшой рикошет от защитника.
  • 4'
    Сигурдссон справа неудачно исполнил подачу на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.
  • 3'
    Брагин слева от угла штрафной площади пробил низом рядом с ближней штангой.
  • 2'
    ЦСКА играет в сине-красной форме, "СКА-Хабаровск" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВЭБ Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
ЦСКА Москва 98% (149)
X 1.3% (2)
СКА-Хабаровск 0.7% (1)
+1
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 3:0
ЦСКА просто лучше, выше, сильнее
Ivan_Coroleac #
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
СКА-Хабаровск
1.27
6.60
15.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 5.90 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.60 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.10 12.00
  1.22 6.20 13.95

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 11.50 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.32 1.68 1.78 2.04 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.50
16.00 1.02 10.50 1.05 4.20 1.19 3.50 1.28 2.25 1.64 2.01 1.80 1.77 2.05 1.48 2.55 1.22 3.80 1.17 4.50 1.07 8.04 1.05 8.59 0.00 13.00
4.62 1.19 2.98 1.40 2.74 1.46 2.27 1.63 2.02 1.81 1.75 2.08 1.58 2.39 1.46 2.68 1.17 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
3.25 1.33 2.33 1.61 1.55 2.37 1.20 4.30 1.11 5.65
3.21 1.36 2.97 1.40 2.35 1.59 1.80 2.03 1.55 2.45 1.37 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
4.28 1.18 3.30 1.32 1.85 1.86 1.41 2.80 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
Букмекер Да Нет
6.00 1.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.17
Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 СКА-Хабаровск онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
ЦСКА Москва
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
СКА-Хабаровск
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.78% (50)
Меньше
66.22% (98)
Обе команды забьют
Да
23.65% (35)
Нет
76.35% (113)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
55.3% (84)
2:1 ЦСКА Москва
10.5% (16)
3:0 ЦСКА Москва
10.5% (16)
3:1 ЦСКА Москва
9.9% (15)
1:0 ЦСКА Москва
7.9% (12)
4:1 ЦСКА Москва
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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