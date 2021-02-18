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ЦСКА Москва
 
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СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Gadzhimuradov R. 2 0.67
2. _Bolshakov K. 1 0.33
3. _Barkov D. 1 0.33

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Труфанов Григорий 0 1
2. Мартусевич Максим 1 0
3. Брагин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 0
 СКА-Хабаровск 75% (9) 8.33% (1) 8.33% (1) 0 8.33% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов
СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    ЦСКА Москва 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    СКА-Хабаровск 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    1.30
    6.17
    13.53
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.10 13.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.90 11.50
      1.19 6.17 13.53

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «СКА-Хабаровск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.00 10.75 1.02 4.10 1.22 3.15 1.36 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.20 4.40 1.14 4.95 1.03 8.30
    14.50 0.00 9.70 1.02 4.10 1.21 3.25 1.31 2.15 1.70 1.92 1.88 1.69 2.17 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 8.90 0.00 14.00
    4.05 1.22 2.50 1.50 2.12 1.68 1.89 1.91 1.62 2.23 1.48 2.56 1.38 2.88 1.14 5.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15
    2.21 1.67 1.50 2.48 1.17 4.60
    2.79 1.34 2.48 1.46 2.08 1.70 1.63 2.18 1.38 2.66
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.25 3.95
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    СКА-Хабаровск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25.53% (12)
    Нет
    74.47% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    52.1% (25)
    3:0 ЦСКА Москва
    12.5% (6)
    2:1 ЦСКА Москва
    10.4% (5)
    1:0 ЦСКА Москва
    6.3% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.3% (3)
    4:1 ЦСКА Москва
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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