ЦСКА Москва
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СКА-Хабаровск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Gadzhimuradov R.
|2
|0.67
|2.
|_Bolshakov K.
|1
|0.33
|3.
|_Barkov D.
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Труфанов Григорий
|0
|1
|2.
|Мартусевич Максим
|1
|0
|3.
|Брагин Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|СКА-Хабаровск
|75% (9)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|0
|8.33% (1)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =7 -4ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шинник 2:3 СКА-Хабаровск Факел 3:0 СКА-Хабаровск Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов
СКА-Хабаровск 1:0 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:5 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск
Исход игры
ЦСКА Москва
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
СКА-Хабаровск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
25.53% (12)
Нет
74.47% (35)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
52.1% (25)
3:0 ЦСКА Москва
12.5% (6)
2:1 ЦСКА Москва
10.4% (5)
1:0 ЦСКА Москва
6.3% (3)
3:1 ЦСКА Москва
6.3% (3)
4:1 ЦСКА Москва
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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