Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсупов Артём
|2
|1
|2.
|_Dugandzic M.
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|_Novoseltsev I.
|1
|1
|2.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|3.
|_Igorevich P. E.
|1
|0
|4.
|_Margasov T.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сочи
|66.67% (4)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички
Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Краснодар - Сочи
Исход игры
Краснодар
80% (116)
Ничья
11.7% (17)
Сочи
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
64.08% (91)
Нет
35.92% (51)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
41.4% (60)
1:0 Краснодар
20.7% (30)
2:0 Краснодар
11.7% (17)
1:1 Ничья
9% (13)
1:2 Сочи
6.2% (9)
3:1 Краснодар
2.8% (4)
0:1 Сочи
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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