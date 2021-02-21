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Краснодар
 
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Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсупов Артём 2 1
2. _Dugandzic M. 1 0.5

Карточки

Краснодар
# Игрок      
Сочи
# Игрок      
1. _Novoseltsev I. 1 1
2. Руденко Александр Александрович 1 0
3. _Igorevich P. E. 1 0
4. _Margasov T. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 0 0
 Сочи 66.67% (4) 33.33% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички
Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:1 Краснодар Премьер-лига Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Краснодар 80.1% (117)
    X 11.6% (17)
    Сочи 8.2% (12)
    Все прогнозы
    2.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    2.10
    3.66
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.65 3.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.66 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.65 3.60
      2.10 3.58 3.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.40 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.79 1.44 1.93 1.97 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.40 1.29 2.65 1.45 2.15 1.70 1.88 1.93 1.71 2.14 1.48 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.10 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 16.50
    3.63 1.29 2.77 1.45 2.19 1.69 1.89 1.94 1.68 2.21 1.47 2.71 1.32 3.42 1.11 6.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 6.95
    1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.94 1.41 2.42 1.57 1.89 1.94 1.55 2.48 1.40 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.71 2.14 1.28 3.68 1.18 4.80
    2.75 1.42 1.70 2.04 1.31 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Краснодар - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    80% (116)
    Ничья
    11.7% (17)
    Сочи
    8.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.63% (79)
    Меньше
    44.37% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.08% (91)
    Нет
    35.92% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    41.4% (60)
    1:0 Краснодар
    20.7% (30)
    2:0 Краснодар
    11.7% (17)
    1:1 Ничья
    9% (13)
    1:2 Сочи
    6.2% (9)
    3:1 Краснодар
    2.8% (4)
    0:1 Сочи
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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