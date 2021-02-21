Локомотив Москва
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Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|2
|1
|2.
|Шахов Виталий
|1
|0.5
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|_Jaloliddinov J.
|1
|0
|2.
|_Thill S.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Тамбов
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2
Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов
Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов
Исход игры
Локомотив Москва
98.6% (140)
Ничья
0.7% (1)
Тамбов
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
19.42% (27)
Нет
80.58% (112)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
35.9% (51)
3:0 Локомотив Москва
28.9% (41)
2:1 Локомотив Москва
11.3% (16)
1:0 Локомотив Москва
8.5% (12)
3:1 Локомотив Москва
4.9% (7)
4:0 Локомотив Москва
4.2% (6)
4:1 Локомотив Москва
2.1% (3)
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