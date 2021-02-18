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Локомотив Москва
 
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Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 2 1
2. Шахов Виталий 1 0.5
3. _Panchenko K. 1 0.5

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
Тамбов
# Игрок      
1. _Jaloliddinov J. 1 0
2. _Thill S. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 0 0 0 0 0
 Тамбов 25% (1) 25% (1) 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2
Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов
Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Тамбов Товарищеские матчи Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Локомотив Москва 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Тамбов
    1.17
    7.90
    45.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.90 23.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.04 14.50 45.00
      1.07 10.82 44.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.30 1.33 2.15 1.73 1.73 2.11 1.45 2.67 1.22 3.90 1.15 4.65 1.04 8.00
    14.50 0.00 12.50 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 2.55 1.48 2.06 1.76 2.00 1.81 1.77 2.05 1.62 2.30 1.35 3.05 1.25 3.65 1.11 6.00 1.09 6.60 1.01 10.50
    5.09 1.16 2.48 1.53 2.23 1.65 1.97 1.82 1.75 2.06 1.61 2.29 1.49 2.58 1.25 3.80 1.10 6.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 6.00
    2.37 1.55 1.70 2.35 1.23 3.85
    2.72 1.34 2.34 1.51 1.85 1.92 1.53 2.29 1.30 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.39 3.00 1.24 4.05
    3.35 1.29 2.12 1.67 1.58 2.30 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    12.00 1.01
    Букмекер Да Нет
    8.00 1.06
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Тамбов онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    22.73% (10)
    Нет
    77.27% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    35.6% (16)
    3:0 Локомотив Москва
    24.4% (11)
    2:1 Локомотив Москва
    15.6% (7)
    1:0 Локомотив Москва
    15.6% (7)
    3:1 Локомотив Москва
    4.4% (2)
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