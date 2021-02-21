Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvets A.
|2
|1
|2.
|Альсултанов Имран
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|2.
|Angel Wilker
|1
|0
|3.
|_Adouyev A.
|1
|0
|4.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|5.
|_Shvets A.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ахмат
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +11 =1 -8Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья
Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
86.6% (123)
Ничья
10.6% (15)
Ахмат
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Ростов
42.3% (60)
2:1 Ростов
32.4% (46)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Ростов
7.7% (11)
3:1 Ростов
1.4% (2)
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