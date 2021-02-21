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Ростов
 
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Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 1
2. Альсултанов Имран 1 0.5

Карточки

Ростов
# Игрок      
Ахмат
# Игрок      
1. Семёнов Андрей Игоревич 1 0
2. Angel Wilker 1 0
3. _Adouyev A. 1 0
4. Садулаев Лечи 1 0
5. _Shvets A. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Ахмат 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья
Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая
Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Ростов 86.6% (123)
    X 10.6% (15)
    Ахмат 2.8% (4)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    2.90
    3.20
    2.97
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.20 2.85
    Бонус: 10 000 ₽ 2.70 2.95 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.16 2.97
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.90 2.70
      2.74 2.93 2.97

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.60 1.11 5.50 1.14 2.55 1.52 1.89 1.92 1.50 2.60 1.25 3.85 1.17 5.00 1.07 8.00
    6.50 1.07 5.40 1.15 2.56 1.57 1.86 1.94 1.48 2.57 1.20 4.20 1.13 4.90 1.02 9.30 1.01 9.90
    7.10 1.07 5.30 1.13 2.55 1.47 2.23 1.66 1.95 1.86 1.69 2.18 1.53 2.50 1.22 3.90 1.17 4.70 1.05 9.10 1.03 9.80 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
    6.84 1.11 2.58 1.51 2.24 1.66 1.91 1.93 1.65 2.27 1.50 2.61 1.42 2.87 1.18 4.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.58 1.51 2.46 1.26 3.65 1.04 9.00
    2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 9.10 1.04 10.75
    1.57 2.44 1.25 3.60 1.05 8.30
    2.45 1.56 2.01 1.83 1.55 2.48 1.36 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 2.02 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
    3.04 1.38 1.95 1.85 1.44 2.77 1.14 5.80 1.09 7.20
    1.98 1.77 1.44 2.70 1.14 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.09 1.69
    2.04 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.12
    5.70 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    4.20 1.20
    Где смотреть матч Ростов - Ахмат онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    86.6% (123)
    Ничья
    10.6% (15)
    Ахмат
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (52)
    Меньше
    62.32% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    47.1% (65)
    Нет
    52.9% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Ростов
    42.3% (60)
    2:1 Ростов
    32.4% (46)
    1:1 Ничья
    9.2% (13)
    2:0 Ростов
    7.7% (11)
    3:1 Ростов
    1.4% (2)
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