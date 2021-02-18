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Ростов
 
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Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 1
2. Альсултанов Имран 1 0.5

Карточки

Ростов
# Игрок      
Ахмат
# Игрок      
1. Семёнов Андрей Игоревич 1 0
2. Angel Wilker 1 0
3. _Adouyev A. 1 0
4. Садулаев Лечи 1 0
5. _Shvets A. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Ахмат 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья
Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая
Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ростов 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    2.39
    3.28
    3.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.32 3.25 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.28 3.32
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.15 3.20
      2.35 3.15 3.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «Ахмат» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ахмат» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «Ахмат», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.20 1.05 6.05 1.10 2.60 1.47 2.08 1.75 1.63 2.42 1.28 3.64 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
    8.10 1.06 6.00 1.11 2.70 1.42 2.08 1.75 1.77 2.05 1.60 2.35 1.27 3.55 1.19 4.30 1.06 7.80 1.05 8.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
    2.78 1.43 2.42 1.54 2.08 1.76 1.74 2.06 1.56 2.37 1.18 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.68 2.19 1.30 3.52 1.08 7.90 1.06 9.30
    1.61 2.31 1.29 3.45 1.06 7.80
    2.55 1.51 2.10 1.75 1.61 2.31 1.40 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.12 1.36 2.15 1.70 1.47 2.68 1.17 5.00 1.12 6.25
    2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Ростов - Ахмат онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Ростов
    41.9% (18)
    2:1 Ростов
    34.9% (15)
    2:0 Ростов
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
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