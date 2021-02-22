  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Химки
 
Позже
Крылья Советов
Химки
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конате Мохамед II 2 1
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 2 0.67
2. Цыпченко Дмитрий 2 0.67
3. Комбаров Дмитрий 1 0.33
4. Кабутов Дмитрий 1 0.33
5. Сергеев Игорь 1 0.33
6. Зиньковский Антон 1 0.33
7. Сарвели Владислав 1 0.33
8. _Bozhin S. 1 0.33
9. Сергеев Иван 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 1 0
2. Тихонов Михаил 1 0
3. _Logashov A. 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Витюгов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 83.33% (10) 0 0 0 16.67% (2) 0
 Крылья Советов 10% (1) 0 60% (6) 0 0 30% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки
Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Химки Премьер-лига
Крылья Советов 3:0 Химки Премьер-лига Химки 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Сафьян и Дмитрий Чельцов. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Кубка России между подмосковными "Химками" и самарскими "Крыльями Советов". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 151
Химки 67.5% (102)
X 11.9% (18)
Крылья Советов 20.5% (31)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Крылья Советов
2.87
3.40
2.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.52 3.40 2.90
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.20 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.36 2.74
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.15 2.75
  2.87 3.21 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.09 7.00 1.09 2.90 1.42 2.16 1.70 1.63 2.29 1.43 2.85 1.23 4.20 1.12 5.90 1.07 8.60
7.80 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
8.60 1.05 6.40 1.10 2.85 1.40 2.18 1.68 1.84 1.97 1.64 2.25 1.70 2.15 1.30 3.30 1.21 4.10 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 13.50 1.01 13.00 0.00 19.50
2.94 1.40 2.57 1.51 2.19 1.69 1.84 2.00 1.63 2.29 1.48 2.70 1.41 2.92 1.23 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.64 2.26 1.30 3.35 1.07 7.60
2.53 1.53 2.10 1.76 1.65 2.27 1.43 2.87 1.36 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.38 1.13 5.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.81
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.14
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
3.60 1.27
Где смотреть матч Химки - Крылья Советов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Как смотреть на Бетсити

Бетсити Кубок РОССИИ



Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов

Исход игры
Химки
67.5% (102)
Ничья
11.9% (18)
Крылья Советов
20.5% (31)
Тотал 2.5
Больше
50.68% (74)
Меньше
49.32% (72)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
2:1 Химки
34.4% (52)
1:0 Химки
25.8% (39)
1:2 Крылья Советов
11.9% (18)
1:1 Ничья
9.9% (15)
0:1 Крылья Советов
5.3% (8)
2:0 Химки
3.3% (5)
3:1 Химки
2% (3)
0:2 Крылья Советов
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 