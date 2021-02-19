Химки
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Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конате Мохамед II
|2
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голенков Егор
|2
|0.67
|2.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.67
|3.
|Комбаров Дмитрий
|1
|0.33
|4.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.33
|5.
|Сергеев Игорь
|1
|0.33
|6.
|Зиньковский Антон
|1
|0.33
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.33
|8.
|_Bozhin S.
|1
|0.33
|9.
|Сергеев Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|2.
|Тихонов Михаил
|1
|0
|3.
|_Logashov A.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витюгов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|83.33% (10)
|0
|0
|0
|16.67% (2)
|0
|Крылья Советов
|10% (1)
|0
|60% (6)
|0
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки
Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов
Исход игры
Химки
64.9% (37)
Ничья
15.8% (9)
Крылья Советов
19.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (26)
Меньше
53.57% (30)
Обе команды забьют
Да
60.71% (34)
Нет
39.29% (22)
Популярный счёт
2:1 Химки
31.6% (18)
1:0 Химки
28.1% (16)
1:1 Ничья
14% (8)
1:2 Крылья Советов
12.3% (7)
0:1 Крылья Советов
5.3% (3)
2:0 Химки
3.5% (2)
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