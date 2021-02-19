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Химки
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конате Мохамед II 2 1
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 2 0.67
2. Цыпченко Дмитрий 2 0.67
3. Комбаров Дмитрий 1 0.33
4. Кабутов Дмитрий 1 0.33
5. Сергеев Игорь 1 0.33
6. Зиньковский Антон 1 0.33
7. Сарвели Владислав 1 0.33
8. _Bozhin S. 1 0.33
9. Сергеев Иван 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 1 0
2. Тихонов Михаил 1 0
3. _Logashov A. 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Витюгов Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 83.33% (10) 0 0 0 16.67% (2) 0
 Крылья Советов 10% (1) 0 60% (6) 0 0 30% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки
Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка
СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:0 Химки Премьер-лига
Крылья Советов 3:0 Химки Премьер-лига Химки 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Химки 64.9% (37)
    X 15.8% (9)
    Крылья Советов 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Крылья Советов
    2.62
    3.55
    2.86
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.55 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.50 2.86
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.55 2.65
      2.56 3.52 2.67

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.00 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.05 1.44 2.77 1.29 3.46 1.10 5.85 1.08 6.30 1.00 11.25
    10.50 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.51 2.07 1.76 1.81 2.00 1.70 2.15 1.42 2.75 1.29 3.40 1.11 5.80 1.09 6.50 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
    3.42 1.31 2.59 1.50 2.07 1.75 1.81 2.02 1.61 2.32 1.42 2.89 1.28 3.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.91 1.89 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
    1.82 1.99 1.37 2.95 1.10 6.20
    2.90 1.41 2.38 1.58 1.85 1.96 1.53 2.52 1.38 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Химки - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Химки - Крылья Советов

    Исход игры
    Химки
    64.9% (37)
    Ничья
    15.8% (9)
    Крылья Советов
    19.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (26)
    Меньше
    53.57% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (34)
    Нет
    39.29% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    31.6% (18)
    1:0 Химки
    28.1% (16)
    1:1 Ничья
    14% (8)
    1:2 Крылья Советов
    12.3% (7)
    0:1 Крылья Советов
    5.3% (3)
    2:0 Химки
    3.5% (2)
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