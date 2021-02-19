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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Химнасия Ла-Плата
1:0
Первый тайм: 27'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
5' Гол
Вейгандт Марсело
27'
17
Рей
Родриго
57
Вейгандт
Марсело
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
32
Matias
Melluso
10
Алеман
Брайн
22
Matias
Miranda
15
Harrinson
Mancilla
7
Карбонеро
Йохан
9
Leandro
Contin
43
Erik
Ramirez
1
Marcos
Guillermo
Diaz
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
4
Piero
Hincapie
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
77
Paraguaio
10
Joel
Sonora
20
Фрагапане
Франко
28
Carlos
Auzqui
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

5'
Вейгандт Марсело
(Matias Miranda)
1:0

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига
Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
2.55
3.30
5.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.30 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.18 2.91

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.06 5.80 1.10 2.67 1.45 2.01 1.80 1.61 2.46 1.27 3.76 1.18 4.60 1.05 8.30 1.03 8.90 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.65 2.24 1.31 3.45 1.07 8.10 1.05 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
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