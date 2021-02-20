Химнасия Ла-Плата
3:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
5' ГолВейгандт Марсело
39' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
60' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
63' Желтая карточкаMarcos Guillermo Diaz
64' Красная карточкаФрагапане Франко
2:0
66' ПенальтиАлеман Брайн
70' Вторая желтая карточкаHarrinson Mancilla
81' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
3:0
87' ГолБарриос Лукас
88' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
88' Красная карточкаEnzo Hernan Diaz
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
43
Erik
Ramirez
2
Рафа
II
77
Paraguaio
10
Joel
Sonora
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Нападающий
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
10 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
5'
60'
64'
66'
2:0
87'
3:0
88'
88'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба
Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
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